45歲凍齡女神高圓圓狀態極佳　6個瘦身秘訣關鍵在「自製排毒水」

斥資4億港幣，2025年最新犯罪動作電影《風林火山》釋出便掀起話題。不只金城武擔當主演備受關注，劇中飾演心理醫生、素有凍齡女神美譽的高圓圓，更以毫無年紀破綻的好狀態再次引發討論。



以廣告模特兒出道，爾後跨足影劇事業聲名大噪，今年45歲的高圓圓不只擁有實力派演技，更有令人稱羨的精緻臉蛋與窈窕身材。到底凍齡女神管理身材的祕訣是甚麼？一起了解。

45歲高圓圓6個瘦身飲食秘訣（gaoyuanyuan_gyy@IG；01製圖）

45歲高圓圓依舊保持精緻臉蛋與窈窕身材的秘訣，6個瘦身飲食攻略一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

1. 良好的放鬆與睡眠

時常因工作各地奔波，也讓高圓圓更注重工作後的放鬆與睡眠。過去她便曾在採訪中分享，自己不論去哪個國家，都會自備習慣的枕頭，以維持良好的睡眠品質；另外她也強調，掌握生活與工作的節奏很重要，時刻調整心態、放鬆心情，才能遊刃有餘地應對任何突發狀況。而擁有好的睡眠與穩定心緒，也是維持健康體態的基礎功。

2. 少油少鹽+優質蛋白質

高圓圓也透露，自己雖然時常訂外賣，但挑選食物有基本準則！她表示，在挑選外賣餐點時，會特別留意少鹽、少油、低熱量，像是清蒸、涼拌類，或是蔬菜沙拉、燕麥粥等，同時避免高糖分餐點，以此控制熱量攝取。除此之外，也會注重優質蛋白質的補充，如魚肉、雞肉和豆製品，以利維持肌肉量以及新陳代謝。

3. 晚餐減量

夜間消化代謝機能速度減緩，也影響著熱量的堆積與運用。因此，高圓圓一直以來堅持減少晚餐的攝取量，若飢餓難耐，就會在餐前吃一把杏仁解嘴饞、填補飽足感。堅果富含好的油脂能活化健康機能，更能降低食慾，減少晚餐進食量。

4. 自製番茄排毒水

高圓圓不僅在日常飲食管理有著高度自制力，即便產後身材走樣，也能快速恢復女神級曲線。而她產後瘦身的秘訣就是靠這款「番茄排毒水」！以切塊番茄為基底，搭配一杓蜂蜜、一匙白醋，最後加上半碗開水，自製「番茄排毒水」，替代晚餐飲用，並搭配少量多餐原則，持續一週至半個月，便能輕鬆養出窈窕腰線。

5. 鹽水泡腳消水腫

水腫是多數女性最困擾的局部肥胖問題，尤其長期久坐、久站、生理期等荷爾蒙變化時，水腫狀況也會更加顯著。對此，高圓圓分享自己每天工作後都會泡腳，同時加入一杓鹽，促進下肢循環、改善水腫之餘，也能達到嫩膚效果。

6. 帕梅拉30分鐘燃脂運動

有了規律的飲食習慣，也少不了運動菜單的搭配。除了常見的有氧訓練、健身雕塑之外，居家閒暇之餘，或是工作拍攝前，高圓圓還會執行30分鐘的「帕梅拉（Pamela）燃脂運動」，以高強度的肌力訓練加有氧，高速釋放汗水、燃燒脂肪。不僅有助於體態雕塑，也能有效改善水腫，提升氣色紅潤度。

同場加映：陳妍希私藏5個女星級消水腫法 每天早上喝「這飲料」助溫和排毒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

延伸閱讀：

43歲孫儷瘦身飲食5大攻略！168斷食菜單+皮拉提斯打造凍齡身材

秦嵐46歲凍齡身材保養！6大瘦身飲食運動秘訣公開：不節食、早餐吃這個

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】