女神保養秘訣｜鄭秀文自律飲食　周慧敏重點防曬　邱淑貞湯水養顏

說到逆齡保養，就不能不提邱淑貞、周慧敏和鄭秀文這三位女神。雖然都已超過五十，狀態依舊出色，臉蛋緊緻、身材維持得宜，氣質更是隨著年齡愈發迷人！



她們到底怎麼做到的？以下整理三位女神的保養和維持身材的私房招，真的每一招都值得學起來！

3位女神逆齡保養術公開（01製圖）

1. 邱淑貞凍齡秘訣

極簡保養派

57歲的邱淑貞，肌膚狀況仍舊光滑細緻、氣色紅潤，被譽為「不老女神」，她的保養哲學卻出奇地簡單——極簡保養，重質不重量。她強調：「乾淨、保濕、抗老到位就好」，減少肌膚過度刺激。

每天清潔完後，她只做三件事：擦上高效精華、鎖水保濕、塗抹防曬霜。她相信，比起層層堆疊各種保養品，挑選適合自己膚質的關鍵產品並長期堅持，反而更有效果。

她也強調卸妝的重要性，不論多晚回家、再疲累，絕不偷懶，一定徹底清潔肌膚，避免毛孔阻塞、肌膚暗沉、老化。

湯水養顏

除了注重外在保養，邱淑貞也曾透露自己非常重視「由內而外」的調理，尤其熱衷於透過「湯水養膚」來滋養身體。她偏愛的湯品包括富含膠原蛋白的花膠湯、補氣養血的黨參燉雞湯，以及滋陰潤肺的雪梨百合湯，這些養生湯水不僅有助於美容養顏，更能補充隨年齡流失的元氣與水分，是她維持青春與氣色的關鍵秘訣之一。

另外，邱淑貞的飲食習慣也十分清淡，幾乎不碰高油、高糖與重鹹的料理，日常以原型食物為主，重視食材的新鮮與天然。她曾表示：「皮膚的狀態，其實從飲食就能看得出來。」適度補充膠原蛋白、少吃加工品，是她多年來維持肌膚彈性與光澤的秘訣之一。

除了飲食與保養，邱淑貞也非常重視作息與運動。她每天會安排時間散步，並進行簡單的伸展與拉筋運動，不追求高強度健身，而是以「持之以恆」為原則，讓身體保持靈活與輕盈。

2. 周慧敏凍齡秘訣

防曬滴水不漏

被譽為「不老女神」的周慧敏，58歲依然擁有細緻緊緻的肌膚、纖瘦自然的體態。比起仰賴高科技醫美，她選擇用最自然的方式與歲月和平共處。她的保養秘訣，沒有複雜花俏的流程，而是多年如一日的穩定與自律。其中，防曬是她保養中最重要的一環。

無論晴天、陰天甚至在室內工作，她都會擦上高係數的防曬產品，並且定時補擦，避免紫外線帶來的光老化與色斑。她曾在採訪時說過：「防曬不是為了變白，而是為了不讓皮膚提早老化。」

快樂是最好的凍齡藥

周慧敏也曾公開保養重點在於「強化肌膚防禦力」，她選擇富含膠原蛋白、保濕與修護因子的產品，來對抗年齡帶來的彈性流失與乾燥現象，且偏好溫和有效的滋潤保養，強調保濕與肌底健康，而非單純追求亮白或短期效果。

除了保養與飲食，周慧敏的逆齡關鍵來自於心理平衡與情緒管理。她多年來習慣透過瑜珈、冥想與靜心練習來穩定心緒，不急不躁、保持生活節奏，讓整個人氣場和諧自然。她曾說：「快樂才是最好的凍齡藥。」

3. 鄭秀文凍齡秘訣

保濕要確實

53歲的鄭秀文，是香港演藝圈公認最自律的代表之一。她不靠醫美奇蹟，而是靠持續鍛鍊、乾淨飲食與強大的心理素質，活出屬於自己的逆齡女力。她的保養理念非常明確——不追求繁複手續，而是堅持「卸妝要徹底、保濕要確實」，每天基本功做到位，再搭配長年不間斷的防曬習慣，就算不上妝也會塗抹防曬乳，避免紫外線帶來的光老化與膚色暗沉。對她來說，肌膚保養的核心在於維持濕潤與穩定，選對產品，然後長期堅持，比什麼都有效。

除了外在保養，她的「心理保養」同樣令人敬佩。鄭秀文過去曾坦承經歷情緒低潮與婚姻挫折，也勇敢分享自己接受心理治療的經歷，並從中學會愛自己。她說過：「愛自己，是最強的自我修復。」透過冥想、閱讀、信仰與紀律，她一步步建立起穩定的內在狀態。這份心理上的平衡，不僅讓她散發由內而外的光澤，也讓膚況與氣色自然呈現出健康與自信。

靠運動維持氣色

鄭秀文也是圈內有名的「運動狂人」，不論是重訓、有氧、跑步、普拉提還是拳擊訓練，她樣樣都做，幾乎每天都安排運動，有時甚至持續兩小時以上。她曾表示，運動不僅能維持體態，更能「逼出壓力和壞情緒」，真正做到身心同步調整。她也曾在社群分享：「運動不僅讓身體強壯，也讓心靈穩定。」多年如一日的訓練，讓她擁有緊實的肌肉線條與高效代謝，也自然減少肌膚鬆弛與老化問題。

飲食方面，鄭秀文的自律更是令人佩服。她幾乎完全不碰糖類、白飯與其他高GI的精緻澱粉。她的日常三餐多以水煮蛋、雞胸肉、綠色蔬菜與無調味堅果為主，並且控制鹽與油的攝取量。這樣乾淨的飲食方式不只維持苗條體態，更能穩定血糖、減少身體發炎反應，對維持膚質光滑與延緩老化也有實質幫助。

三位不老女神！凍齡秘訣總整理

邱淑貞 57歲

‣ 極簡保養：清潔＋精華＋保濕＋防曬

‣ 重視卸妝徹底

‣ 湯水養顏：花膠湯、黨參煲雞、雪梨百合湯

‣ 飲食清淡、少油少糖

‣ 散步、伸展運動、作息規律



周慧敏 58歲

‣ 防曬滴水不漏（晴天、陰天、室內皆擦）

‣ 強化肌膚防禦力，保濕為主

‣ 快樂心境：瑜珈、冥想、靜心練習

‣ 穩定生活節奏與心理平衡



鄭秀文 53歲

‣ 保濕確實＋防曬不間斷

‣ 卸妝徹底，選對產品持續使用

‣ 每日運動（重訓、有氧、拳擊等）

‣ 控糖控油清淡飲食

‣ 心理修復：閱讀、冥想、信仰與紀律



