爆紅居家「爬樓梯減肥法」月瘦5kg　1秘訣不傷膝蓋　冬天懶人救星

冬天一到真的只想窩在家，出門運動冷到懷疑人生，但體重卻默默上升最可怕。其實想瘦根本不用出門、也不用器材，只要你家或公司有樓梯就夠了。



最近在社群超紅的「爬樓梯減肥法」，被一堆上班族、懶人實測有效，不流汗到狼狽，卻能默默瘦、腿線條還變超好看，冬天真的超適合。

上班族、懶人實測有效的社群爆紅「爬樓梯減肥法」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

社群爆紅「爬樓梯減肥法」（01製圖；小紅書@非常ok）

爬樓梯真能減肥？

很多人以為爬樓梯只是日常活動，但國外早就把它列入高效燃脂運動。美國運動醫學會（ACSM）指出，爬樓梯屬於高強度間歇型運動，短時間就能提高心率、加速脂肪燃燒。哈佛醫學院也曾分析，體重約57公斤的人，爬樓梯10分鐘就能消耗約80～100大卡，效率比快走還高，重點是完全不受天氣影響，在家就能完成。

爬樓梯減肥好處？

爬樓梯之所以這麼多人推，真的不是沒原因。

第1，燃脂效率高，短時間就有感，不用運動1小時

第2，超級省錢，不用健身房、不用買器材

第3，對下半身很友善，臀腿、核心會一起用力，腿型線條會變好看

第4，時間超彈性，早上、下班、洗澡前都能走幾趟，超適合忙碌又不愛運動的人



爬樓梯減肥秘訣

想瘦得快，走法真的差很多。建議最佳時間是飯後30～60分鐘或洗澡前，身體已暖、比較不傷膝。走法記得：

腳跟踩實、身體微前傾、不扶扶手。

上樓專心發力，下樓慢慢走保護膝蓋。新手可從5層樓來回3趟開始，約10～15分鐘；進階可拉到10層樓、20分鐘，每週4～5天就很有感。

爬樓梯減肥成效

不少網友實測分享，只做飲食微調、搭配每天爬樓梯15～20分鐘，1個月直接瘦5KG，尤其腰腹跟大腿最有感。有人說體重下降不是最快，但褲子明顯變鬆、腿線條變直，整個人看起來更輕。重點是這個方法真的「撐得久」，不冷、不累、不用逼自己出門，冬天想偷偷瘦，真的可以從今天開始爬起來。

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】