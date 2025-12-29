韓國美背伸展5動作　每天10分鐘矯正駝背消除副乳　突顯鎖骨線條

想著冬天可以用衣服遮肉就停止減肥計劃了嗎？其實秋冬更需要好好雕塑線條！別以為厚毛衣、外套可以遮肉，當背後堆了贅肉、姿勢又駝背夾胸時，不管穿什麼都顯得臃腫。



韓國皮拉提斯老師Jinseo分享的這組「美背伸展運動」，只需5個動作、不需器材、不會喘不會累，卻能有效放鬆肩頸、舒緩上背緊繃，還能改善駝背、消除副乳與背後贅肉。每天花10分鐘就能讓背部曲線更流暢、身形更挺拔，看起來自然年輕10歲！

5動作輕鬆練出美背（IG@pila__jinseo；01製圖）

動作一：手肘開合

雙手交握放在腦後，肩膀放鬆。將手肘往後張開，感覺肩胛骨靠攏，再慢慢收回貼近耳朵。重點是打開胸口、拉長上背，避免聳肩。

每次10下，可依自身狀況逐步增加。

這個動作能活化上背肌群與肩胛穩定肌，改善圓肩、駝背問題，讓背部線條更筆直。



動作二：手臂外旋訓練

手臂自然貼著身體兩側，手肘彎曲90度、手掌握拳。保持肩膀不動，以手肘為軸，將手腕往外旋開，再慢慢回到原位。

每次10下。

這動作看似簡單，其實強化了肩胛下肌與外旋肌群，有助改善駝背、鬆開肩膀僵硬感，也能修飾副乳與手臂內側線條。



動作三：肩部推舉

雙手抬高、手肘彎曲呈90度，像「仙人掌手」姿勢。接著向上推直手臂至耳朵旁，再慢慢放下回原位。

每次10下。

這個動作能啟動三角肌與斜方肌上段，促進肩頸循環、消除厚肩，還能修飾手臂線條，讓上半身比例更輕盈。



動作四：肩胛夾背伸展

雙手放到身後、靠近腰際，向後帶動肩膀、打開胸口，再慢慢回到原位。整個過程保持頸部放鬆。

每次10下。

這是訓練菱形肌與背闊肌的經典動作，能打開僵硬的肩膀，讓整個上半身線條延伸，還能改善圓肩與駝背，使姿勢更挺拔自然。



動作五：雙手後伸夾背

雙手在背後十指交扣，手臂打直後慢慢往上抬，感受肩胛骨往中間靠攏、背部微微收緊。

每次10下。

這個動作能強化背闊肌、三角肌後束與核心穩定度，有效緊實後背線條，同時拉開胸口，改善含胸氣勢弱的體態。



每天只要10分鐘，瘦背＋消副乳

Jinseo老師建議，以上5個動作為一組，每個動作做10次，共50下。每天練習一次，短短幾週就能感受到變化：

改善背部線條：

讓肩胛骨更靈活、背肌更有支撐力，打造平滑流暢的背部曲線。當姿勢被重新排列，後背贅肉也會自然消失。

矯正駝背與圓肩：

長時間滑手機、用電腦容易讓頭部前傾。這組動作能打開胸口、延展頸部線條，讓肩頸放鬆、身形更挺拔。

消除副乳、凸顯鎖骨線條：

刺激前鋸肌與胸大肌交接處，促進循環代謝，讓側胸與手臂線條更緊實。

美背練習 Tips

1.動作慢一點，感覺肌肉在用力夾合。

2.呼吸要順暢，夾背時吐氣、回位時吸氣，幫助放鬆僵硬肌群。

3.每週練習5天，搭配彈力帶或泡沫軸放鬆，效果更明顯。



