一吻爆炸｜安恩真瘦身保養秘訣！4招擺脫圓潤臉變成立體鵝蛋臉

【一吻爆炸/安恩真/安恩珍】年末引起不少討論度的浪漫愛情喜劇《一吻爆炸》，雖然劇情充滿老梗，不過安恩真夥拍張基龍的浪漫情愫卻引起不少關注度，另外恩真自然且可愛的演技亦收獲不少人的歡心。不少細心的網民亦發現，安恩真比起以往出演《機智醫生生活》、《許願吧，精靈》時更為瘦削，到底她有甚麼瘦身秘訣？



雖然安恩真近年才憑藉《機智醫生生活》、《境遇之數》等劇目收獲關注度，其實她出身自韓國藝術綜合大學，由話劇、音樂劇、電影到劇集都有涉獵，出道十年多，演技功力相當深厚。

安恩真瘦身保養秘訣｜1. 飲食控制

無論是從安恩真的童年照，或翻看《成為王的男人》、《各位國民》等早期作品，不難發現她並不算胖，只是天生的「肉肉臉」！圓臉加上短髮，只要穿配造型上欠缺露膚度，則容易令人有整體圓潤的錯覺。

安恩真亦在節目上分享自己是容易水腫的體質，為了上鏡顯得更好看，她會主動少吃精緻碳水，日常亦會選擇蛋白質搭配大量蔬菜和優良澱粉的低GI飲食菜單，增加飽足感，同時不會過於影響血糖的食材，例如小黃瓜、豆芽、生菜等。

安恩真瘦身保養秘訣｜2. 緊急去水腫菜單

拍攝或重要日子前，安恩真更會利用自製菜單緊急菜單，去加強瘦身效果。安恩真曾在節目分享自製紫菜包飯的重點是只吃「半卷」，可以搭配生菜、紫蘇葉等蔬菜成為另外一半，或是半卷紫菜包飯配半根小黃瓜，這樣不僅飽肚，更能有吃掉一整卷的錯覺。

納豆不單是高蛋白食材，更能促進消化與改善消化， 恩真更會加入滿滿的蔬菜如高麗菜、生菜、小黃瓜和芝麻葉等，與小量的白飯、雞胸肉與雞蛋拌勻，打造既美味又低卡的納豆飯。

安恩真瘦身保養秘訣｜ 緊急去水腫菜單（IG＠eunjin___a）

安恩真瘦身保養秘訣｜3. 有氧運動

飲食控制固然重要，不過能夠打造緊緻身材與明顯的下顎線，則是全靠恩真勤力做有氧運動的成果，雖然她本來就是個愛動的人，一向有跑步、行山與跳舞的習慣，但為了針對性減脂更是需要高密度的運動。

安恩真在《一吻爆炸》中，冒著生命安危衝入火場，公主抱出暈倒的張基龍那一幕更是掀開她認真運動的成果！原來她為了進一步減脂，更在開拍《一吻爆炸》前的夏天，選擇結合多種運動：跑步、行山、瑜伽、皮拉提斯與Zumba，燃脂同時鍛煉體態，難怪每次穿上禮服的她都令人更眼前一亮！

安恩真瘦身保養秘訣｜4. 調整作息

安恩真曾在節目中坦言，一直維持「完美身材」並不是一件容易的事。特別是演員日夜顛倒，演出時需要高度集中與體力，難免無法完全維持飲食控制或自主選擇低GI菜單，所以當下班後，她則會立刻恢復規律飲食、調整作息以及增加運動。