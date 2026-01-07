鄭裕陳9招美容瘦身秘訣公開　睡前完成「1件事」輕鬆瘦小腹擁細腰

韓國戀愛實境秀《單身即地獄4》開播至今仍話題不斷，尤其參加成員皆擁有高顏值與好身材，更成為多數男女的完美指標。



早前，身為專業舞者的節目嘉賓－鄭裕陳因與出演者張泰伍有曖昧疑雲而再次成為關注焦點；除了成員的幕後私生活讓人好奇，擁有精緻臉蛋與緊緻身材的鄭裕陳，管理得宜的美容攻略，也進一步成為新世代女性的瘦身保養聖經。到底女神如何擁有窈窕體態與瓜子臉？9大密技一次告訴你。

鄭裕陳瘦身保養祕訣 9大技巧學起來（IG@youjini1225；01製圖）

鄭裕陳同款瘦身技巧公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

1. 妝前冰鎮安瓶精華急救

今年28歲的鄭裕陳不只擁有漂亮臉蛋和好身材，更具備高學歷，是韓國梨花女子大學舞蹈系畢業的知名專業舞者。不只對身材管理很講究，先前她在韓國綜藝節目《Review It》更透露，由於自己只要生活作息一改變、睡不好皮膚就很容易乾燥缺水，這時她便會將急救型安瓶精華冰在冰箱備用，隨時於妝前保養過程穩定膚況。

2. 精華濕敷穩定膚況

時常奔波外地，甚至偶爾得應對睡眠品質降低等困擾，鄭裕陳表示，自己隨時都會觀察自己的肌膚狀態。除了將保養品冰鎮強化使用時的舒緩、鎮定效果，當膚況糟糕時，還會將化妝棉以安瓶精華浸潤，濕敷於重點部位，加強潤澤補水，並提升緊緻膚觸效果。

3. 選擇清爽的保養品+防曬

熱愛戶外運動，且工作因素容易出汗，這也讓鄭裕陳更注重保養品的選擇！她分享，所有保養程序她最在意的就是防曬，不論四季都一定會擦防曬乳，以避免肌膚長斑、暗沉；另外，鄭裕陳也透露，當夏天出汗、出油量增加時，會格外留意保養品的清爽度，將乳霜、洗面乳替換成更輕盈的質地，也是呵護肌膚重要關鍵。

4. 清潔後5分鐘小臉按摩

不只五官精緻，擁有巴掌大小臉的鄭裕陳，也時常被韓國女生視為「小臉模範生」！針對臉型雕塑方面的小祕訣，鄭裕陳強調，自己會透過按摩修飾自己的輪廓線。每天洗完臉後以及日常保養過程間，她會搭配美容按摩儀，針對下顎線、法令紋、臉頰等部位提拉按摩，每天5分鐘，便能擁有精緻小V臉。

5. 乳霜按摩瘦小腹

另外，對於體態有著高標準要求的鄭裕陳也分享，除了工作與日常的運動規劃外，自己也很注重腰部曲線的訓練。不光核心運動是瘦肚子基礎功，鄭裕陳還會於睡前搭配乳霜，以一推一提的手技按摩肚子與腰部，達到瘦小腹、瘦腰的效果。

6. 胸椎旋轉運動

漂亮的體態不只侷限於「瘦」，擁有優雅的體態與自信才是成就精緻女孩的關鍵。為了讓上身體態更精緻，擁有漂亮的肩頸與手臂曲線，鄭裕陳也親自傳授「上胸旋轉運動」。將雙手展開，以胸椎的扭轉帶動上身左右旋轉，同時搭配雙臂前後扭轉，這招不只能改善肩頸緊繃的困擾，更能解決駝背、圓肩等體態問題。

7. 局部按摩雕塑身材線條

當然了，要擁有鄭裕陳般完美的體態曲線可不容易。不只得從運動、飲食方面著手，更得養成居家按摩的習慣！她提到，自己因為跳舞關係肌肉很容易結塊、緊繃，因此洗澡後都會搭配美容儀針對鎖骨、肩頸、手臂、大腿等部位進行居家體雕按摩，一週大概執行二至三次，並且會強化斜方肌的舒緩，才能造就她漂亮的天鵝頸線條。

8. 足量飲水和黑咖啡去水腫

女性最在意的體態困擾，還包括「水腫」。鄭裕陳點出，要解決針對浮腫、下半身水腫的問題，最重要的關鍵就是足量飲水！不只每天飲水量要充足，早晨她也一定會喝一杯黑咖啡，加速代謝、利尿，也能讓體態更加輕盈。

9. 跳舞、游泳、健身樣樣不缺席

除了自身工作的跳舞之外，鄭裕陳也時常在社群分享自己各項運動經驗，像是游泳、潛水以及健身等都是她的擅長領域。規律運動向來是維持窈窕體態的不二法門，尤其有氧運動與重訓搭配更能訓練出緊緻且輕盈的體態。

