i-dle成員親證減肥秘技！舒華靠「戒1物」　小娟空腹20小時只喝它

「Baby, I heard you're a good thing～It's really, really, really good～」大勢韓國女團(G)I-DLE全團續約改名「i-dle」，時隔10個月以全新面貌回歸歌謠界，第八張迷你專輯《We are》再度帶來嶄新概念。



不只成員們的破格造型引爆熱議，小娟、薇娟、Minnie、雨琦、舒華5位成員似乎又「瘦美出新高度」，快看看他們曾在公開場合「親口認證過的」私房減肥秘技有哪些？（網上文章很多是假的喔！妞妞們別亂跟風。）

韓國女團i-dle回歸瘦美新高度！一起看看她們快速瘦身的秘訣有哪些吧！（點擊大圖瀏覽）▼▼▼

i_dle「成員親證」極速瘦身秘籍大公開（i_dle_official＠Instagram；01製圖）

1. 田小娟減肥

氣場強、身高卻是在韓國女團平均值以下的隊長「田小娟」，157 公分的小個短身，胖一點就很明顯，一直維持在纖細體態的他，靠家裏滿滿的健身器材居家重訓，舉凡深蹲、平板棒式都是他的自律菜單，同時自爆超挑食、不吃蔬菜的他，也會自己下廚控制熱量攝取。

小娟去年登上Dex主持的YouTube節目「Dex的冷採訪（덱스의 냉터뷰）」時，也透露在有拍攝通告前，會進行「空腹20小時的急救飲控」，睡9個小時起牀後的11小時只會靠一瓶防彈咖啡撐整天（加入奶油、椰子油的咖啡），大呼：「這樣就不會覺得餓」，平時也會自打番茄汁飲用，強調「不加水、不加糖」。

2. 葉舒華減肥

餃子沒有餡了（笑）！台灣籍、忙內成員「葉舒華」出道以來以牛奶白皙肌膚、澎潤臉頰深受粉絲喜愛，在這次回歸前突然極速瘦了一圈，他在官方YouTube頻道的日本橫濱「The Performance」演出花絮影片中，親口爆料「正在戒碳水化合物」，畫面中獨自吃水果的他，努力果然頗有成效，零贅肉小腹＋螞蟻腰在韓網引爆高度關注。

3. 宋雨琦減肥

自爆練習生時期因為怕被公開貼出體重數字，曾經「餓肚子極端減肥」的中國籍成員宋雨琦，現在走比較健康的管理方式，他在2022年登上雜誌訪問影片中，透露會不時在家裏自制富含維他命的「健康蔬果汁」，也因為食道炎的關係，正在努力戒掉訂宵夜外送的「不健康發胖壞習慣」，平時也養成以皮拉提斯、重量訓練雕塑身型的規律運動。

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】