大埔LuLu董嘉儀大個女唔同咗樣？挑戰厭世妝秒變港版性感小松菜奈

「大埔LuLu」董嘉儀出道多年一直保持健康少女形象，不過現時28歲的她比初出道時成熟不少，近日她上載自拍照時，不時有粉絲指她形象有所改變。【化妝技巧／仿妝挑戰】



01女生近日邀請她接受「仿妝挑戰」，嘗試讓觀眾看到她「小惡魔」一面，今次LuLu嘗試參考「小松菜奈」的厭世妝及穿搭作仿妝挑戰，一改以往熱情開朗造型。即刻點擊睇片！

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