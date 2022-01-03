減肥KOL真人實例　半年減走15公斤唔反彈　戒甜品培養5個生活習慣

這次小編又來介紹「真人實例」超勵志減肥經驗！以一支「減肥瘦了15公斤的經驗分享」爆紅的波提小姐，曾胖到把衣服撐破，後來以不挨餓的減肥方式，成功從人生巔峰體重65kg瘦到50kg，整整甩肉15kg！是不是很驚人~~馬上來看看她怎麼做到的。



暴肥17公斤的飲食習慣

波提小姐分享，她身高164cm，以前的平均體重約48kg，其實很標準，但有陣子突然迷上高卡路里食物，「高鹽、高油量、高糖」所以短短半年她的體重一下子從48kg飆升到65kg，波提小姐說當時她的飲食習慣，就是「開心的時候大吃特吃，不開心的時候『吃更多』！」有時把家裡零食吃完後，還從冰箱拿出5、6片芝士接著吃！吃飽飯後還要再配一杯星冰樂或蛋糕，這樣的吃法不胖都難！

曾試過餓肚子卻失敗

當波提小姐胖到人生巔峰，讓她驚醒下定決心減肥的那刻，是旁人一句「你走路連地板都在震動」，讓她大受打擊，由於太心急要減肥，連續餓了兩天不吃東西，後來實在受不了又大吃特吃了一頓，結果變得更胖！她才理解到像她這麼愛吃的人，想用節食的方法瘦身「完全不可能」！

減肥達人波提小姐真實經驗分享，戒掉飲食高鹽、高油、高糖食物半年減走15公斤不復胖。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 17

調整飲食習慣，晚餐6點前吃完

認清了現實，波提小姐開始調整自己的飲食習慣，早、午兩餐還是繼續吃自己喜歡的東西，但吃到有飽的感覺就好了，後續就不再亂吃甜點。最大的改變在晚餐，波提小姐自己下廚，並在晚上6點前吃完。

實測超有效~波提小姐「懶人減肥餐」

就算廚藝不精，波提小姐推薦的這道懶人料理簡單又方便，大推一定要學起來~做法是準備一個小鍋子，加滿水之後放入一整顆番茄、一把青菜、一整塊豆腐、2顆雞蛋，加一點點鹽巴，就這樣直接吃不配飯，連續3個月晚餐都這樣吃，然後9點去跑步半小時，順利就讓她瘦下了7公斤！

同場加映：減肥｜豆漿瘦身5大要點 最佳飲用時間搭配這水果清宿便更快瘦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

5個生活習慣改變，又瘦了8公斤

後來大概用了3個半月的時間，波提小姐陸續又瘦了8公斤，而且沒有再復胖！波提小姐歸納出5個生活習慣的改變，別小看這些生活小習慣，真的能幫你在不知不覺間健康瘦下來！

1. 變得不那麼愛吃甜食了

2. 食量明顯減少了

3. 垃圾食物1個月吃1、2次就夠了

4. 愛喝水、喝茶，不喝含糖飲料

5. 吃飽再去超市買東西，就不會想買零食了

同場加映：減肚腩｜千萬YouTuber分享15天腹部健身操 每天10分鐘練成漏斗腰（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

同場加映：舒淇公開4大飲食減肥秘訣 把握黃金1小時大食甜品都可照瘦不復胖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

為什麼會有「O型腿」？怎麼做才能改善？每天８分鐘矯正＋美化腿形，運動白癡也能上手

【本文獲「TVBS」授權轉載。】