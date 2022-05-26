骨盆前傾導致小腹突出似有BB？5招居家運動30日矯正骨盆肚腩消失

瘦身一直是多數女性最苦惱的問題，甚至在瘦身過程中妳還會漸漸發現，「小腹」是最難瘦的部位！到底小腹該怎麼瘦？



首先妳得找對小腹突出的原因！根據調查有超過80%女性小腹突出是「骨盆前傾」惹得禍！

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想瘦小腹得先找對原因！

妳有「骨盆前傾」的困擾嗎？這樣問好了，妳是否也覺得小腹總是瘦不下來呢？若是如此，或許原因正是出在「骨盆前傾」上頭！尤其上班族長期久坐、坐姿施力不當、走路站姿姿勢不良，導致小腹無力，以至於出現骨盆前傾得狀況，而骨盆前傾若沒透過正確的運動矯正改善，除了會影響體態（小腹凸出），在做重訓、運動時也容易出現施力點不當、壓迫腰椎的問題喔！

1.骨盆前側拉伸

長時間坐辦公室，甚至有著翹腳習慣時，多數人都會出現胯下銜接大腿得關節處緊繃、痠麻的症狀，而這也很可能是骨盆前傾的一大徵兆！針對這點，首先可以弓箭步前後跨開前腿，同時骨盆保持中正，身體微微向前傾，兩側各伸展30-40秒，對於腿部的緊繃感舒緩非常有效果。

2.下背滾動放鬆

一回到家就想賴在懶骨頭、沙發上頭，也使得現代人因為坐姿不良頻頻出現骨盆前傾、骨盆不正等體態問題！若妳也有骨盆體態的困擾，在每天睡前可以將雙腿抱胸，背脊貼合床面或地面，利用身體慣性頻率讓背部輕輕來回滾動，持續16次，對於腰椎的減壓也很有感。

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3.上抬臀橋

導致骨盆前傾的一大原因還有「小腹無力」，因此想要改善的話，核心訓練就顯得更加重要！這招上抬臀橋，第一步先將背部貼合地面、骨盆擺正同時雙腳屈膝，接著將小腹上提、核心收緊、雙腿膝蓋維持寬度不變，透過臀部施力將屁股往上抬，抬至與胸椎呈平行，每次維持30秒而後放下，對於瘦小腹真的很有感。

4.下擺腿訓練

同樣針對核心加強鍛鍊，第四招難度更高一些！這招抬腿訓練，最重要的就是背脊與腰椎一定要貼合地面，同時雙手擺放在屁股兩側貼合地板，接著透過核心施力將雙腿從90度直角向下擺抬至45度，若肌耐力不錯的女孩，還可以搭配上胸上捲，每組10-15次，效果會大倍增。

5.騰空交替點地

最後一招騰空點地，在執行前也要先留意自己的背脊是否貼合地面，腰背後的洞洞要完全填滿，接著穩住腹部核心，上胸微微向內捲起，接著搭配呼吸雙腳交替上抬點地，連續10-15次。若是初學者的肌耐力較弱者，也可以不捲胸，但切記背一定要貼地，才不會造成腰椎的負擔喔！

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