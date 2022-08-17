飲品熱量排行榜｜1杯橙汁要暴走45mins消耗　謹記6點飲極都唔肥

炎炎夏日最愛來一杯手搖飲料，消暑又解渴，不過裡面隱藏的熱量如果不注意，小心天天喝腫一輪！台灣營養師高敏敏就列出大家最常喝的飲料熱量排行榜，還有喝飲料要注意的「不發胖6原則」，想痛快喝又不變胖，可要好好筆記。



營養師推薦「不發胖6原則」

每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，可以的話最好控制在5%以下。假設每日攝取2000kcal，換算下來，糖攝取應低於200kcal，大約是25到50g的量，其實隨便一杯全糖手搖飲料，糖分都會爆表，高敏敏也推薦大家，除了盡量多喝水，想喝飲料還可以把握「不發胖6原則」。

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奶精、配料讓你默默發福

第一，若是想「加料」，飲品點無糖就好，不論是珍珠、蒟蒻等配料，在煮的時候就有加糖，所以一不小心熱量也加倍。第二，點越少糖越好，想喝飲料點微糖或是無糖是比較好的選擇。第三，奶精可以換成鮮奶，油脂跟熱量少，負擔也相對比較少。

「冰沙」暗藏陷阱

第四，很多人夏天愛喝冰沙，但「冰」會降低對甜的感覺，不知不覺把熱量喝進去，可能會出現看起來不胖但體脂肪高的狀況，點冰沙時要特別注意糖量攝取，像是芒果冰沙一杯500CC約420kcal，要快走76分鐘才能消耗掉，熱量還比可樂高，冰沙喝太多小心越來越胖！

酸甜飲料熱量爆表

第五，不要被酸酸的飲品騙了，很多人以為清淡、偏酸的飲品糖分就比較少，實際上剛好相反，偏酸的飲品想要好喝要加更多的糖，像是曾經流行過一陣子的「檸檬翡翠」就熱量爆表。

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吃水果比喝果汁好

第六，能吃水果就不要喝果汁，很多人誤以為喝果汁比飲料健康，卻常常忽略營養標示，其實果汁糖分超高。她建議大家還是以吃水果為主，咀嚼能增強飽足感，還能吃到更多纖維跟營養，比吃果汁好喔！

【夏天飲料熱量排行榜】

高敏敏也列出大家最常喝的飲料熱量排行榜，除了手搖飲料榜上有名，上述提及的冰沙、果汁熱量同樣是前段班，可能喝一杯就要走一個小時才能把熱量完全消耗，大家喝之前可以好好思考一下。

珍珠奶茶：470kcal→快走85min

芒果冰沙：420kcal→快走76min

可樂：255kcal→快走46min

蘋果汁：255kcal→快走46min

啤酒：245kcal→快走45min

橙汁：235kcal→快走43min

番石榴汁：225kcal→快走41min

奶茶：210kcal→快走38min

加鹽沙士：205kcal→快走37min

水果茶(蘋果)：185kcal→快走34min

紅茶冰：170kcal→快走31min

冬瓜茶：165kcal→快走30min

運動飲料：140kcal→快走26min

麥茶：90kcal→快走16min

烏龍茶/白開水：0kcal→快走0min

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】