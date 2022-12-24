懶人減大腿｜日本減肥KOL分享6招激瘦大脾運動　躺著做2週勁減6cm

姐妹們想要瘦身的話，一定是從飲食控制加上邁開腿運動開始吧！但如果想要讓自身線條更好看一點的話，局部運動一定也是不能少的，尤其時很多女孩因為久坐、水腫，導致下半身的贅肉比較多，也是最難減的部位之一！



所以今天要和大家分享日本Youtuber的6招「瘦大腿運動運動」，這一組運動還可以邊躺著玩手機邊瘦身，甚至有日本網友表示，自己跟練2週後的大推竟然-6公分！

6招懶人瘦大腿運動，躺著玩電話也能瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

1. 開合腿

首先找一個平躺在瑜珈墊或是地板上，我接著將雙腿伸直抬起，搭配開合的動作，這組動作連續大約30秒。

2. 交叉腿

延續第一組的動作，依然將雙腿伸直抬起，接著讓腿打開呈現大字型後，收回時要呈現X型，就像是在空中交叉腿一樣，這組動作一樣維持30秒。

3. 青蛙腿

將雙腿彎曲、腳掌碰在一起後，接著向上抬起，這個動作會讓自己的腿呈現青蛙腿的感覺XD過程中要記得注意核心的發力喔！

同埸加映：懶人減肚腩｜日女星實測5分鐘呼吸瘦身法 躺平做一次腰圍激減7cm（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

4. 單腳開合

以上三個動作為part one，接著這組單腳開合的運動就是第二部分了，一樣是讓自己平躺在地上後，將雙腳伸直抬起，接著先讓一邊的腿伸直向外打開，盡量讓腿可以開至90度，把腳收回來後再換到另一隻腿，這樣一組動作維持30秒，能感覺到自己的大腿都在發抖呀～

5. 前後擺動

依然維持平躺在地面的動作，然後維持在一定的節奏下，讓雙腿前後擺動，有點像是在空中做自由式踢腿的感覺，到這個時候應該就會覺得大腿開始酸了，但為了理想中的腿型，一定要堅持住啊！

同埸加映：肥人多痰濕！台中醫推3種祛濕減脂減肥茶 3階段減9公斤、不復胖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

6. 彎曲伸展

到了最後一個動作，將雙腿呈現90度彎曲的狀態，然後保持彎曲並打開雙腿，這個動作可以有效的鍛鍊到大腿內側，這組動作也一樣維持30秒，這樣就完成啦！運動過程中都可以躺在地板上，邊運動邊滑手機還能變瘦，趕快分享給妳的姐妹們，大家一起逆襲成為漫畫腿吧！

延伸閱讀：

從100→48KG 8年沒反彈！韓國網紅分享2秘訣：從「吃飯姿勢」養出不胖體質

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】