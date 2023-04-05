減肥失敗衰口痕！營養師揭8招對付假性飢餓　食飯唔可以玩手機？

放下餅乾零食吧！你不是真正的餓～



明明才剛吃飽飯，又馬上覺得有點嘴饞，好想要再吃點餅乾蛋糕、喝杯手搖？妞妞們有這樣的困擾嗎？小心，你可能不是真的餓，而是「假性飢餓」！如果常常就這樣放縱自己飯後又一直吃，小心體重也不知不覺跟著上升，台灣營養師高敏敏這次來教大家如何對抗假性飢餓，趕快跟著試試！

對付假性飢餓8個方法，分清楚是嘴饞還是肚餓！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是假性飢餓？

所謂的「假性飢餓」簡單來說，就是你明明吃飽了，還是覺得餓！如果這時候真的隨自己的感受開始尋覓其他食物往嘴裡塞，長期下來會無形當中吃下很多不必要的熱量造成體重增加、血糖上升、引發身體代謝問題。

對付假性飢餓方法

1. 少吃高GI精緻澱粉

澱粉的攝取對人體也很重要，但盡量以原型食物為主，如蕃薯、粟米、芋頭等，這類未精緻食物較粗硬，還能放慢吃飯速度，增加飽足感。

2. 正餐吃均衡吃飽

很多妞妞有一定有過這種經驗，為了減肥，會刻意吃很少，甚至是省略不吃哪餐，但往往持續一陣子就破功，或是在非吃飯時間就因忍不住飢餓，開始吃些高熱量的食物。建議維持餐餐均衡不過飽，餐餐均衡，最好能以原型食物為主，更能維持飽足感、延緩飢餓、平穩血糖、滿足營養所需。畢竟沒有定時吃飯除了導致越吃越多，還有可能引起腸胃不適。

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3. 定時喝夠水

有時候感覺到餓，其實也可能是身體口渴發出的訊號，因為人體處理飢餓跟口渴感受在大腦區域是同位置，容易混淆，想要對付假性飢餓，除了從飲食上著手外，水分的補充也很重要，多喝水還能幫助代謝、使身體健康運作、有精神。

4. 嘴饞嚼口香糖

如果吃飽飯後，仍感覺到有飢餓感時，先別急著打開零食，可以試著嚼無糖口香糖，讓嘴巴有咀嚼動作，藉此判斷是不是真的餓了。

5. 不熬夜、睡眠充足

當在睡覺時會分泌瘦素和飢餓素，幫助控制飽足感，而如果熬夜時，就會造成瘦素水平下降，飢餓素水平上升，這時候就很容易嘴饞想吃東西，甚至可能不吃還會睡不著。

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6. 多活動、去運動

營養師常常都在強調運動很重要，畢竟想要有好身材、好身體，「7分飲食、3分運動」兩個都要做到才是完整。足夠的運動可以幫助提高代謝、減重、心肺功能提升，好處可是非常多，而且消耗熱量外還能轉移注意力，所以，妞妞們動起來吧！

7. 找出壓力大的原因

有時候一直想吃東西，也可能是因為你的壓力太大了！壓力太大不只會影響心情，身體也會被影響，尤其情緒上的飢餓會造成嘴饞加重，建議要找出壓力的原因並想辦法改善，「穩定情緒」是一件很重要的事，如果自己無法改善，也一定要尋求醫師或心理師的幫助。

8. 吃飯不滑手機

研究發現螢幕的藍光會誘發飢餓感覺，高敏敏建議，吃飯每口至少嚼20下、至少吃20分鐘，每一口都感受食物在口腔中的味道，才能將「飽足」的訊息傳到大腦，同時也能減少腸胃負擔。

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營養師 高敏敏

畢業於中山醫學大學營養學系、北商大企業管理主攻原料應用，兩岸擁有超過45萬粉絲，專長為健康減重及抗老美肌營養。現職創新生技 營養師、創瑞生醫 主理人、貝拉整型外科診所 共同創辦人，擅長以深入淺出的方式解析各種健康保養議題，粉絲團也經常分享各種瘦身相關圖表，相當實用，想變瘦變美的妞妞可以追蹤高敏敏營養師



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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】