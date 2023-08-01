瘦身｜韓妞87減至67kg　拒做紙片人　靠運動保持玲瓏有致健康體態

韓妞在ig上分享自己的瘦身辛苦歷程。



從87公斤瘦到67公斤，中間曾經因為過度節食而復胖，後來靠著養成運動習慣還有日常飲食改變，才慢慢找出最適合自己的瘦身方法，同時也接納自己的體態。

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比起強迫運動，更要讓自己適應運動

韓妞YANGA說自己曾經為了逼自己運動，反而會在減肥期間變得更加不開心。因此，他建議大家可以先選擇自己願意做的運動開始，然後從運動中獲得成就感後，就能慢慢自動自發地想要運動，而不是一心想著為了瘦身而運動。不必天天運動，但可以一週幾天找自己的想要的運動去執行。

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每天喝2公升的水

韓妞YANGA分享自己的減肥計畫中，最重要就是喝水！水分喝的足夠才能促進身體代謝出老廢角質，同時可以增加新陳代謝，對於瘦身還有肌膚保養有大大的幫助。若是不喜歡喝水的人，也可以搭配發泡錠等來飲用，不僅可以增加水的風味，還能攝取到更多的維他命。

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均衡攝取營養

仔細研究韓妞YANGA的IG就會發現，飲食方面她其實沒有太大的忌口，大概就是盡量減少澱粉，將蛋白質還有蔬菜的攝取量提高。她分享自己曾經很糾結於節時之中，這種時候這個不吃那個不吃，反而會很快就放棄減肥，所以不如先從少澱粉，多蔬菜開始改變，就可以慢慢地改善自己的飲食習慣囉！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】