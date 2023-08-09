空氣跳繩日本爆紅！4變化式比跑步更爆汗　每日20分鐘高效瘦全身

跳繩是一項CP值最高的運動，只要持續20分鐘以上就可以燃燒脂肪瘦全身！而日本最夯的「空氣跳繩運動」，不受空間限制，不管任何人、任何地點都能夠輕易做到的減重！



「空氣跳繩」顧名思義就是沒有繩子的跳繩，不用擔心被繩子絆倒，即使不會跳繩的人也能上手。

再加上4招高效「空氣跳繩變化式」運動，不僅能加速身體消耗掉更多熱量，在運動過程也會變的更有趣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

空氣跳繩4招變化式

1. 開合跳

雖然沒有繩子但還是需要假裝有一個跳繩的手把，且在握把上繫上短繩和重石，能讓跳繩更具真實性。首先將雙手打開放於腰的兩側，分別握著握把，手腕持續畫圓圈、一面跳躍，雙腳同時向左右邊跳躍打開再併攏，持續1分鐘。

2. 高抬腿跳

持續跳躍，直接進入下一個動作「高抬腿跳」，雙手仍持續畫圓圈，首先右腳向上抬高約至腰部，讓大腿與小腿成直角，然後右腳下蹬左腳抬起，雙腳輪流持續1分鐘。高抬腿可以鍛鍊大腿肌肉，去除腹部多餘脂肪喔！

同場加映：減肥｜用1年半減掉40公斤！日本人妻4大瘦身秘訣：大啖食瘦更快？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

3. 前後交叉跳

為了瘦身不能停！雙手持續畫圓轉動並保持跳躍，兩腳前後交叉落地後再跳起，同樣持續1分鐘。這個動作除了能鍛練到大腿股四頭肌外，在雙腿前後擺動過程中，也會收縮到臀肌鍛鍊到臀部。

4. 前後併步跳

堅持下去，脂肪正在燃燒！一樣保持雙手持續畫圓轉動及跳躍，雙腳併隴同時向前跳再向後跳，同樣持續1分鐘。每天持續下去，就離窈窕身材不遠啦！

同場加映：1年甩15公斤脂肪！日本2子人妻4大整容級瘦身秘訣：腰圍激減20cm（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

在家跳繩不被樓下抗議的方法

只能在家運動，住大樓公寓的人害怕跳的動作會影響到樓下鄰居，建議以下2點，就能減少跳震的聲音喔！

1. 墊一個厚的墊子或是使用防震墊，就能起到隔音的作用喔！

2. 腳點地時輕輕的，就不會有那麼大的震動感。

延伸閱讀：

47歲蔡少芬穿深V薄紗透視禮服，零贅肉好身材全都露！「減肥食譜」公開，維持30年來沒胖過

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】