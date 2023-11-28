穴位埋線減肥必看！7大常見問題一覽　中醫師林芷瑜：4類人不能做

中醫最夯的減重法，埋線是其中熱門選項！



這次有請中醫師林芷瑜來聊聊埋線，到底中醫埋線會不會痛？有沒有用？讓林芷瑜中醫師來告訴你。

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中醫師林芷瑜證實，中醫埋線可幫助脂肪代謝

想要減重、雕塑身材，除了靠運動、飲食、醫美之外，中醫埋線也是一個熱門選項！林芷瑜醫師表示，埋線減重其實是用羊腸線埋在特定穴位、或是脂肪層較厚的地方，可以幫助「刺激穴道」、「加速脂肪代謝」，但最多人關心的問題「埋線會不會痛？」林芷瑜醫師解釋，由於埋線使用的針比針灸還粗，多多少少會有一點點刺痛感，如果是埋在臀部、大腿等脂肪較厚層較無感；若是埋在小腿、手臂，針刺感覺就會比較明顯。

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中醫埋線適合多久做一次？

想要靠中醫埋線減重，應該多久做一次呢？林芷瑜醫師建議，「一週一次」是比較理想的頻率，埋線後會有痠脹感、少數局部會出現瘀青，只要沒有紅腫熱痛，都可以用熱敷來加速羊腸線在體內代謝速度，由於埋線幾乎沒有恢復期，兩個小時之後就可以淋浴洗澡(三日內不建議泡澡)，兩三天之後就可以恢復做運動，是現代人快速方便的減重選擇。

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埋線減重不適合哪些人？

雖然埋線很方便，但也不是人人都能做，林芷瑜醫師指出，若有糖尿病、蟹足腫體質的人，傷口比較不容易癒合或是容易產生疤痕，就不太適合進行埋線，埋完線後也不是躺著瘦，林芷瑜醫師說：「除了埋線，調整體質、飲食控制、持續運動也同樣重要！」另外林芷瑜醫師建議，埋線之後就不宜吃上火、辛辣食物，搭配不抽菸、不喝酒、不熬夜，保持良好的生活作息，自然就能擁有美好體態與健康！

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