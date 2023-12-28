星級瘦身｜有村架純4招無痛減5KG　1日3餐減肥菜單、注重頭腳保暖

出道超過十年的日本女星有村架純，因前陣子飾演Netflix電影《我是千尋》而再度爆紅，有演技實力又敬業的她，曾經為了拍戲增胖5公斤，甚至被網友嘲笑是「真人版麵包超人」。



拍完戲後，有村架純開始積極減肥，成功瘦回原本的體重，不但讓身材更迷人，臉上的五官也更精緻了～～

有村架純4招瘦身秘訣，趁著冬天不妨嘗試浸浴減肥兼舒緩疲勞吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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有村架純瘦身秘訣

1：三餐以清淡食物為主

減肥期間很多人會透過斷食或一天只吃一餐來瘦身，但有村架純堅持每天都要吃三餐，她在選擇食物上會比較謹慎，不過通常都是以清淡、高纖維的食物為主。有村架純早上都會喝一杯用蔬菜和水果打成的「排毒果汁」，來幫助身體排毒、促進新陳代謝，還能攝取足夠的營養素。以下是有村架純的減肥菜單～

早餐：排毒果汁/牛油果奶昔、水煮蛋、香蕉

午餐：減少澱粉的攝取，多吃蛋白質高的食物和綠色蔬菜

晚餐：攝取可以幫助消化的植物性蛋白，特別是豆製品

2：睡前2小時禁食

有村架純會嚴格規定自己要早點吃完晚餐，並且在睡前2小時內不進食，尤其絕對不能吃高熱量的宵夜，因為身體在睡前已經準備好休息，若再吃熱量高的食物，非常容易變胖，還會提高罹患心血管疾病的機會！如果在睡覺前吃東西，對睡眠品質也有一定的影響。想要成功瘦身的話，充足的睡眠和好的睡眠品質很重要～

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３：間歇性泡澡法

只聽過泡腳可以消水腫，但其實泡澡也可以幫助減肥！有村架純使用的是「間歇性泡澡法」來增加身體的新陳代謝。首先在40度的熱水裡泡3分鐘，再起身休息5分鐘，重複這個動作二~三次，就能刺激交感神經，達到燃脂的效果。

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4：洗完澡後拉筋伸展

有村架純每天洗完澡後都會用乳液按摩雙腳，並進行簡單的拉筋運動，加快雙腳血液循環速度防止水腫，還能讓腿部線條變漂亮！有村架純平時也是個養生的人，她會盡量少吃寒性食物，並讓頭部和雙腳保持溫暖，進而提升新陳代謝，不但能幫助減肥，還能讓臉部氣色變好。

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