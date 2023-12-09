減肥餐單｜日妞靠食早餐激減10kg！一週食譜公開　營養均衡兼飽肚

日妞靠著從居家運動到飲食控制，成功從56公斤瘦到46公斤，鏟肉10公斤的最大秘訣就是飲食控制！不過適量的飲食控制，不但可以吃得飽還可以吃的瘦。



她大方分享自己減肥期間每週的早餐食譜，只要跟著她這樣吃，不僅保證可以吃飽，甚至還可以聰明瘦身......！

日妞一星期減肥早餐食譜！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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早餐食譜

禮拜一的早餐餐單：納豆捲、玉子燒、椰菜香菇味增湯、果汁。日妞的早餐真的非常豐富，但卻都暗藏著滿滿的營養，像是納豆豐富的營養可以有效促進腸胃蠕動，達到排便的效果，高麗菜香菇味噌湯，也富含膳食纖維，很適合當作一整天開始的暖胃料理。最後的果汁，是一種叫做生命的果實的果物，鎖打成的果汁，在日本有著高人氣，其中富含抗氧化的效果，對於養顏美容與健康都很有幫助。

禮拜二的早餐餐單：糙米、蘋果、波菜味噌湯、納豆跟果汁。周二多了蘋果，蘋果不僅有豐富的營養素，同時還可以達到降低膽固醇、促進血管健康與預防高血壓的效果，可以說是減肥時期的好水果。而菠菜中的高膳食纖維，是便秘人的救星，還有葉酸、鐵還有鈣與鉀，是款非常適合女生多多攝取的蔬菜。

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禮拜三的早餐餐單：雞蛋三明治、希臘乳酪、番茄湯、果汁。到了一周的中間，日妞會將早餐換成洋食來換點口味。其中希臘乳酪可以說是減肥聖品，除了擁有好的蛋白質外，吃了也會容易有飽足感，同時對於脂肪代謝也很有幫助。而番茄湯則不用說了，番茄的高膳食纖維、低熱量，是減肥時期必備的食物。

禮拜四的早餐餐單：納豆捲、豬肉味噌湯、果汁。周四稍微吃清淡一點來開啟整天，日本人最帶的豬肉味噌湯，裡面的豬肉可以幫助攝取蛋白質，而且通常裡面也會加入大量的蔬菜，喝一碗就能可以有滿滿的飽足感與營養。

禮拜五的早餐餐單：綜合飯、豆腐味噌湯、果汁。綜合飯裡面有納豆、泡菜、吞拿魚、淮山、蔥與生蛋等食材。這碗光看就覺得不僅好吃又有飽足感，而且裡面添加的食物除了可吃到蛋白質外，很多都是可以幫助消化促進腸胃蠕動的食物。

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禮拜六的早餐餐單：三文魚飯糰、雞蛋湯、水煮雞胸肉、果汁。來到周末的第一天，早上就是稍微有點清淡的，先是大量的攝取蛋白質，可以幫助熱量和脂肪的燃燒。因為周末容易會有些聚餐，所以周六建議可小小的吃一些東西當作早餐即可。

禮拜日的早餐餐單：麵包、番茄湯、希臘乳酪、半熟蛋一顆。周末的最後一天，一樣是以吃得飽但又能吃到營養為主的食物，有點放縱的吃個麵包，搭配營養滿滿的番茄湯還有希臘乳酪，也是讓人告別便秘的最好組合。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】