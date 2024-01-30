暴食症日婦自創「冰箱＝體型」飲控法　捨高熱量食物喪減15公斤

日本這名主婦分享自己，曾經貪吃到得了暴食症，貪吃到把自己吃到吐，後來意識到這樣對身體不好才開始減肥。



最後，成功靠「冰箱=體型」飲控法，從62公斤瘦到47公斤，想要找回自己夢想中的身材，不如先打開家裡的冰箱看看裡面裝了些甚麼吧！

日本主婦「冰箱=體型」飲控法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 將不好的食材丟出冰箱

所謂冰箱等於體型的飲控法，顧名思義就是冰箱是我們體型的鏡子，也就是說冰箱裏面裝了的食材，將會反應在我們的身材上。因此第一步就是先將冰箱內高熱量的食物給丟掉，像是雪糕、蛋黃醬、甜食、煙肉等熱量較高的食物給丟掉，才能開啟飲控之路！

2. 選擇營養食材

清空冰箱後，接著就讓我們來準備迎接好身材吧！飲控的第二步就是攝取對的食物，即使餐餐吃不挨餓也可以達到促進燃燒脂肪的效果。像是可以開始自己水煮蔬菜，或者是將蔬菜煮成蔬菜湯，讓自己補充大量的膳食纖維，也可以放些納豆在冰箱，納豆能有效促進燃燒脂肪，或者是泡菜，少量的泡菜可以幫助我們促進腸胃蠕動，對於飲控期間的調味也有大大的幫助。另外，也很推薦可以買些豆腐囤在冰箱，煮湯或者炒菜時搭配食用也可以獲得滿滿的飽足感。

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3. 偶爾吃點獎勵美食

相信許多人都知道，減肥有放縱日的說法，而對這名日主婦而言，大部分的時間都是管住嘴，而吃甜食的時間則是設定一些特別的時間來獎勵自己，這樣才可以提升減肥的意志力。像是蛋糕只有在親友慶生時吃，平常並不會特地碰。拉麵這種高熱量的東西，每個月最多兩次、含糖量較高的果汁則是會在生理期時飲用，朱古力也是從經期第一天到第三天為止才會吃。

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4. 自製蘋果醋蜂蜜水

減肥最重要的一部分就是要多喝水，但若是你跟日主婦一樣不愛喝水，不妨可以試試看她自創的蘋果醋蜂蜜水。蘋果醋含有許多營養成分，同時也能達到抑制食慾增加飽足感的效果。蜂蜜中的營養成分可以促進身體新陳代謝，還有維持消化道機能的效果。這杯蘋果醋蜂蜜水可以說是不僅很好喝，更是營養滿滿，是不愛喝水人的大救星！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】