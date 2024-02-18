懶人減肥食譜｜5款高蛋白低熱量0澱粉　美味減脂零負擔10分鐘完成

懶人減肥食譜看這篇！減肥時三餐到底要怎麼吃才會瘦呢？



今天就帶來小紅書爆紅的5款「懶人減肥食譜」兼具低熱量、美味、零負擔、好上手的特色，包含了手撕雞、溫沙律甚至是夏威夷蓋飯食譜通通有，快把超實用的減肥食譜收藏起來，一起開心甩肉吧！

5款懶人減肥食譜，新年（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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懶人減肥食譜1：檸檬手撕雞

涼拌手撕雞可以說是減肥聖品！雞肉能補充蛋白質，是增肌減脂的利器，再搭配開胃的醬汁，好吃又營養，從備料到完成也只需要短短10分鐘，真心推薦懶人必學。不過建議還是要去皮才好控制熱量唷~

食材：雞腿肉4塊、適量蔥段、薑片、米酒

醬汁：小米椒+蒜末+香菜+白芝麻+2勺淡醬油+半顆檸檬+一勺香油+半勺糖

檸檬手撕雞食譜

步驟1：去皮雞腿肉退凍後下鍋煮，並放入蔥段、薑片適量和米酒，煮熟10分鐘後過冷水。

步驟2：雞腿肉撕塊放上檸檬片點綴，倒入醬汁拌勻即可開吃。

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懶人減肥食譜2：牛排溫沙律

想減肥又不想燒腦備餐的話，溫沙律絕對是首選！牛排溫沙律，低脂低卡高蛋白，而且加入了番茄、西藍花、水煮蛋，營養又均衡，而且料理時間超快速，根本是懶人減脂救星。

食材：牛排、雞蛋、玉米、西藍花、小番茄

牛排溫沙律食譜

步驟1：用一勺淡醬油、少許黑胡椒粉抓勻並醃製牛排10分鐘

步驟2：整顆雞蛋放入鍋裡蒸或隔水加熱成水煮蛋

步驟3：西藍花、粟米粒下鍋煮3分鐘撈出

步驟4：所有食材擺盤，撒入黑胡椒粉、白芝麻

懶人減肥食譜3：三文魚夏威夷蓋飯

POKE夏威夷蓋飯這陣子真的超紅！將魚、肉及大量蔬菜切丁，再一起裝在大碗盆裡，繽紛色彩又兼具營養價值，加上烹調方式較為低油、低鹽、低熱量，所以相當適合減脂族。也很推薦可以三文魚為主要蛋白質來源，本身熱量低、營養高，含有豐富的鋅，和蛋白質相互作用，還能增強免疫力呢~

食材：三文魚、藜麥飯、牛油果、菇類、紅蘿蔔、番茄、粟米粒

三文魚夏威夷蓋飯食譜

步驟1：先將藜麥糙米飯提前煮好

步驟2：三文魚解凍後用海鹽、黑胡椒、檸檬汁醃製15分鐘左右，再用牛油小火煎熟

步驟3：粟米粒、菇類加熱煮熟，再依許放上藜麥飯、三文魚、菇類、玉米、切片的牛油果、番茄擺盤

步驟4：最後淋上柚子醋3勺+蠔油1勺+芥末+海鹽胡椒+芝麻調味料就大功告成了

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懶人減肥食譜4：蝦仁蒸蛋

懶人減肥食譜4：蝦仁蒸蛋蒸蛋是熱量極低的蛋料理之一，再加入喜歡的蝦仁、蔬菜，20分鐘即可快速上菜，還能補充滿滿蛋白質對於增肌減脂很有幫助，能夠吃得開心無負擔！

蝦仁蒸蛋食譜

步驟1：煮滾熱水，加入西藍花、蝦仁，搭配蔥、薑一起煮熟

步驟2：在大碗裡面放入豆腐，倒入1：1的雞蛋液&水

步驟3：在蛋液上加入蝦仁與西藍花，蒸20分鐘

步驟4：20分鐘後打開鍋蓋，在蒸蛋上畫刀，淋上適量的淡醬油

懶人減肥食譜5：無米韓式雞蛋壽司

懶人減肥食譜5：無米韓式雞蛋壽司無米壽司根本是減脂族的救星！無碳無米滿滿的蛋白質，又可以隨性加入喜歡蔬菜、配料，好吃又不油膩、高熱量，而且也很方便攜帶，對於外食族來說非常方便。

無米壽司食譜

步驟1：將紅蘿蔔切絲，下鍋+少許油、鹽和黑胡椒炒軟備用

步驟2：將蟹腳燙熟拔成絲狀備用

步驟3：打散2顆蛋分次倒入不沾鍋，弄成大約6～7片蛋餅再切絲

步驟4：以海苔為底，依序疊上蛋絲、蟹腳絲、蔬菜、紅蘿蔔捲成條狀，再切成壽司形狀。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】