公司派系林立或非壞事！6招學懂串連「各個山頭」彰顯你協調能力

蘿拉升上主管已經一段時間，最近開始執行一項大型專案，卻發現在會議上做的決策，很難落實執行。原來問題出在公司小圈子很多，彼此之間不怎麼溝通，開會都不怎麼說話了，要一起合作更是難上加難。



對主管來說，辦公室政治是帶人最棘手的一環。只要有人在的地方，就有江湖，這是不可避免的事。社群網站LinkedIn指出，面對這樣的情況，只要掌握 6 個技巧，就能順利克服帶人難題：

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1. 先搞清楚派系關係

要在各派系之間協調，首先要先了解每個團體存在的原因和運作方式。有些只是三五成群聚在一起聊八卦的小團體，有些則是公司存在已久的派系，派系成員靠着掌權者來主導工作分配和升遷。先透過觀察成員之間的溝通和互動關係來釐清關係，更積極的方式則是調查、訪談收集資訊。了解不同團體的動機、需求及觀點，才能拿捏好管理的分寸。

2. 建立一致認同的基本原則

為了讓開會真正達到目的，推動計劃進展，就要建立彼此都認同、明確的基本原則和目標。尤其是跨部門或組織必須合作完成的項目，破冰活動很重要。所以，第一步是藉由活動先讓成員們建立初步信任和關係，並對這個團隊產生歸屬感；接着讓大家一起來制定議程、目標、分工與規範。身為主管，他要確保讓團隊每一個人都知道，參與這個項目能獲得的好處和價值，而且要讓成員感覺到，任何問題提出來時，都能獲得充分的討論和解決。

3. 讓討論的方式更多元

LinkedIn建議，會議主持人應該用更多元的方式引導成員參與討論，挑選適合的工具。例如，為了鼓勵大家踴躍發言，可以用便利貼、大字報，再搭配線上互動工具 Slido 來帶討論。此外，主持人應採取積極聆聽、提問、重述和總結等方式，引導成員提供不同意見和觀點。更重要的是，既然已經知道小團體之間的關係，就要確保每個團體之間的參與是平等的，偏袒或忽視任何一個團體都是大忌！

4. 面對衝突，先找出共同點

討論溝通難免有意見不合的時候。這天，應該先讓雙方冷靜下來，嘗試保持中立和同理心，避免指責任何一方，讓大家達成共識，同意會有爭執都是為了達成專案目標，也是為了團隊好。面對衝突時，先找出雙方的共同點，再一起討論解決方案。主管必須注意，此時不要批評任何人，建立友善的討論氣氛，才能讓成員感覺得到支持，願意心平氣和地討論下一步。

5. 持續追蹤，貫徹執行

解決衝突、達成共識後，接下來要確保決策可以落實。首先規劃定期回報的時程、查核指標來掌握進度，再用雲端文件協作、Trello 表單等方式，讓所有成員都能一目瞭然，了解專案目前的狀態。有任何問題，也可以在線上提出，這是幫助跨部門或組織共同合作的好方法。

6. 慶祝團隊的成功

經過好幾個月的努力，專案終於順利完成。主管除了辦慶功宴感謝團隊的努力，也要用口頭讚賞和實質獎金作為肯定。更重要的是，細數每個部門或團體各自展現的優勢，以及對專案的貢獻，並鼓勵大家繼續合作。慶祝成功的方式也有很多種，除了聚餐、出遊、一起參與活動（玩密室逃脫、種樹），也可以製作獎盃或獎狀，來表彰成員的貢獻。

澄清觀念：公司內有派系不一定是壞事

談到派系、小圈子，許多人聞之色變，認為有複雜的利益糾葛，一不小心就會被鬥爭。其實人的聚集很常見，辦公室政治的關鍵或許不是想辦法消滅派系，而是如何在派系、小團體的存在之下，促進大家順暢合作。所以，協助團隊建立共同的目標、理解彼此差異、避免情緒主導，一起完成任務，是管理者必修的學分。

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