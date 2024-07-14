早餐｜外食族小心！男生4個月「麵包+牛奶」　「一原因」食到洗腎

現代人工作忙碌，一天三餐經常在外解決，而便利商店又是許多人的方便選擇。不過有營養師就警告，若長期食用「高磷、高鈉」的食物，容易造成腎臟負擔，嚴重的話還可能會導致你成為洗腎患者。



台灣營養師許瓊月在節目《醫師好辣》中分享，一名本身患有先天性腎功能異常的20多歲年輕人，因長期食用「高磷、高鈉」的便利商店食物，導致腎功能在短短4個月內急速惡化，成為洗腎患者。

許瓊月解釋，通常有慢性腎衰竭的患者，可能要等5至15年才需要洗腎，但該名個案的病情卻惡化得如此快速，是與便利商店的麵包、牛奶有關。

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許瓊月補充，該名病患大學剛畢業時，為了準備考試，因此早餐、午餐經常在便利商店解決，且大多選擇吃麵包加牛奶，而他吃的麵包除了高鈉外，還有用磷酸鹽來增加蓬鬆感，對腎臟會造成極大負擔。

許瓊月表示，麵包配牛奶是常見的組合，適當的牛奶可以補充鈣質，但若直接配着吃，麵包中的磷酸鹽會減少鈣質吸收，建議若想透過牛奶補充鈣質的話，最好的方法就是吃完麵包隔一小時後再喝，效果會比較好。

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