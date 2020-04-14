【MPF】風險只分高中低空泛難參考？試用「基金風險標記」助判斷

投資者的風險承受能力是決定投資利潤多少的關鍵之一，不過，究竟有哪些方法分析不同強積金計劃的風險呢？不同年齡的打工仔又適合哪個風險程度的強積金呢？ MPF專家梁世傑將於下文介紹4種評估風險的方式，打工仔在選擇強積金計劃時可以作參考。 文：梁世傑

你知道評估強積金計劃的風險有哪些方法嗎？（《無法成為野獸的我們》劇照）

投資的利潤不是源自投資者的眼光，而是源自投資者的風險承受能力。回報及風險就好像硬幣的兩面，看見硬幣上的「公」，便知背後是「字」；同樣道理，投資遇到風險及波幅，便知道接下來便是回報。

強積金對於風險的描述及表達其實十分全面，由複雜到簡單，大概可分為以下四種常見的方式。（按圖了解）

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1. 風險因素（Risk Factor）

每個強積金計劃都有其計劃說明書，而說明書可以說是計劃的出世紙或操作手冊，強積金運作的一切事宜都列明於計劃說明書之內。

計劃說明書內其中一項是說明了成份基金的風險因素，例如涉及債券基金的風險好像利率、貨幣、信譽、評級及違約等風險，與及涉及股票基金的市場、地區、集中性、追蹤誤差、政治及社會、流通性、衍生工具等風險。不過，計劃說明書內風險的種類及內容描述太多，一般計劃成員很難全面掌握。況且，就算能掌握各風險因素，但要綜合不同風險的範圍及性質，然後去分析及比較各成份基金，亦有一定難度。

2. 風險評級 （Risk Level／Risk Rating）

由於風險因素複雜難明，計劃成員看完計劃說明書內一大堆技術用語，仍然會搞不清楚某一隻基金的風險是不是自己承受能力之內。有見及此，計劃受託人一般都會在基金便覽及計劃網站等大眾化資料之中，加入風險評級作為簡單分級。

有些計劃會以高、中、低三級作為風險評級的分級，有些計劃則擴大至五級，於三級內加入中至高等及低至中等；有些則用光譜及指針作為代表，看圖理解。

原本這些簡單的表達方式都能達到讓普羅大眾容易理解的效果，可惜此風險評級會因成份基金而異，加上表達方式又會因計劃而異，令市民大眾進行跨計劃比較基金風險時無所適從。

例如近年才面世的預設投資策略，提供了兩隻有較嚴格投資規定的核心累積基金及65歲後基金，理應於各計劃內的風險評級都是一樣的。可是，以核心累積基金為例，一些計劃說是中等風險，另一些計劃說是中至高等風險，顯示風險評級未能作跨計劃比較之用。

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3. 基金風險標記（Fund Risk Indicator）

基金風險標記是一個客觀的風險量化數值，各計劃按積金局的《基金表現陳述標準》，對各成份基金作出統一性的風險計算。

像風險評級一樣，基金風險標記都有列明於各計劃的基金便覽之內，另外，積金局亦有將基金風險標記放入局方網站內的「強積基金平台」，方便市民大眾比較。

基金風險標記是將過往三年基金回報的波幅統計起來，並且得出一個數值。數值愈大即指出波幅及風險愈大，例如股票基金的基金風險標記一般是10%以上，而債券基金及保守基金等一般是5%以下。

4. 風險級別（Risk Class）

基金風險標記雖然有統一性及數值化的優勢，但要市民大眾一望即懂，還是需要作出一點變化，積金局於是從2020年4月1日開始，要求各計劃就基金風險標記進一步作出風險級別的表述。

新的風險級別整合及簡化了基金風險標記，將基金風險標記分為7級，同時設定了7級各自的基金風險標記的數值範圍，詳細可見下圖：

新的風險級別整合及簡化了基金風險標記，將基金風險標記分為7級，同時設定了7級各自的基金風險標記的數值範圍（取自積金局資料）

新的風險級別繼承了風險評級及基金風險標記之優點，使用了統一化的波幅統計數值，同時又用了簡單易明的7級表示。

筆者按新的風險級別，將最大單年跌幅、基金種類及合適的年歲歸納於下表，方便大家參考。

基金風險級別參考圖表（按圖放大）：

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