【Work Life Balance】作息有時不算平衡　兼顧4方面生活才滿足

愈來愈多香港上班族追求work life balance，平衡工作和私人時間，大家都希望工作不是生活的全部，將休息、工作及私人時間分成特定的比例，但將時間平均分配給工作及生活，是否解決工作影響生活質素問題的最好方法？

以往不少人認為work life balance就是：8小時工作+8小時私人時間+休息

但漸漸隨着產業轉型及全球化，愈來愈多工作需要配合不同地區，及網上世界節奏，未來work life balance的面貌可能是：工作4小時 ＋ 3小時處理私人事務 + 4小時工作 + 5小時私人時間＋休息

將時間平均分配給工作及生活，是否解決工作影響生活質素問題的最好方法？（Shutterstock）

工作生活界線難以劃分

工作的概念正在發生改變，工作和家庭的界線已經變得模糊不清，Wharton School of Business教授Janice R. Bellace說：「當人們借助智能手機每週7天、每天24個小時工作，如何定義人們『正在工作』還是『不在工作』？」

不少香港打工仔工作及私人時間可說是密不可分，你在街上閒逛之際，手機隨時響個不停，是上司、工作群組的Whatsapp訊息，甚至客戶的電郵傳到你的電郵，都令工作「無處不在」。

香港文職及專業人員總會的調查曾發現，約65%受訪者曾在下班後，透過通訊應用程式收到工作訊息，約17%人要即時處理工作。結果發現，不少上班一族對下班後仍要透過通訊應用程式工作，私人時間被侵佔。

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僅一半打工仔周末感覺真正放假

根據旅游網Expedia的研究，僅53%職場人士假期後感覺身心放鬆。

不少現代工作都是24小時無休止，例如環球股市在紐倫港不停輪轉，結果從事金融相關行業的人每天工作18小時。電子商務發展蓬勃，網上用戶來自世界各地，萬一系統凌晨出錯，負責系統的主管能拖到早上九時才工作嗎？

加上，商業競爭愈趨激烈，實情是不少公司都在「縮數」，用最少人做最多事，headcount永遠不夠，結果就是要打工仔不停OT。

平衡工作、家庭、朋友及個人成長

Work-life Balance可能是個偽命題。問題除了是工作時間，同時亦在於能否照顧好工作、家庭、朋友及個人成長四方面，而且隨著不同時間，這四個部分的比例優次亦有所不同。

要在工作及生活間取得「平衡」，可能要著眼的不是平均分配時間，而是能否持續照顧好工作、家人、朋友及自我心靈成長這四方面，做到「工私分明」。

但是，在長工時的大環境未能改善下，如何自救？

4大原則區分工作及私人空間（點圖放大▼▼▼）

+ 4 + 3 + 2

另外，視運動為必須，預留時間運動。不少人一到周末就睡到黃朝百晏，補眠過後還是非常疲憊。工作過度用腦，最能放鬆的方法其實是運動。運動能放鬆腦部，幫助你減壓，比倒頭大睡更能改善精神。周末預留時間到戶外走走，讓你忘卻工作壓力，讓自己真真正正放假。

這些方法都可以因應你的職業、工作性質及崗位，調整至最合適的方法，以確保你的私人生活與工作清晰分隔，做到「工私分明」，令自己可以真正享受一點私人時間。

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