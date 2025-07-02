跟老細關係再好「9類說話」還是別開口！「這種話」等同在羞辱他

我們總認為員工與上司開放、坦誠的溝通，能讓工作更有效率、更有生產力、關係也更融洽。然而，在與上司溝通的時候，還是有一條界線存在。無論你的上司人多好，他們都還是你的上司，有權力決定你的工作狀況，因此你最好小心注意和上司的對話。以下是 50 句你永遠不該跟上司說的話：



第一類：責怪別人

・「這不是我的錯」

・「是某某叫我做的」

・「這是你要我做的」

・「如果當初你有聽我的話，事情就不會這樣」

・「我早就跟你說了」

工作出了狀況，或許有些錯不在你，但若說出這幾句話，顯得你只想推卸責任。與其推卸責任，承擔、說明你會如何解決才是正道。試着用正面的句子如「事情看來是出了點問題，但不用擔心、我們會解決的」取代。畢竟一個好上司會知道該找誰負責，並會讚賞你的勇於任事。

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第二類：找藉口

・「沒人幫我」

・「我剛來，所以不清楚狀況」

・「我們事情太多了，出點差錯難免」

・「我家裏面有點狀況，沒辦法全心工作」

・「沒人教我這件事該如何處理」

工作出狀況時，很多人的第一個反應都是找藉口，但事實上每個人都會犯錯，多數時候勇於承認，並不會讓你被怪罪。如果真的有不知該如何處理的事，就趕快找出解決的辦法。

第三類：太自私、推卸

・「這不屬於我的工作範圍」

・「這不是我的客戶」

・「我為甚麼要做這件事」

・「你僱我不是為了這件事吧」

・「我做到這個職位不是為了做這件事的」

・「不要」

・「如果你給我這個、我就做那件事」

上司需要一個願意承擔新責任的員工以協助團隊成長，因此他們很不願聽到員工給出以上的負面回覆。說出這些話，顯示你在團隊需要你的時候並沒有挺身而出，這也顯得你相對自私、懶惰。

第四類：太快放棄

・「我不知道怎麼做…」

・「我無法」

・「那是不可能的」

上司並不樂見員工在還沒開始前就放棄。想出解決方法，讓上司知道他雇用的是一個實作者，而不是一個空想者。

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第五類：過於自大

・「我前一份工作不是這麼做的」

・「上次這個做法就不管用了」

・「是我不會這樣做」

・「我學到的是你永遠該這麼做」

・「前公司老闆絕對不會這樣做」

每個辦公室裏或許都會有一個這樣的角色：老是批評每個人做的每件事，但同時又沒有給出任何建設性的建議。如果你沒有辦法提供真正有效的意見，最好甚麼都別說；若要說，請務必以專業、體貼的方式表達，不要冒犯到你的上司。

第六類：辦公室八卦

・「你有聽說某某的…」

・「我不覺得有人真的喜歡他」

・「我不知道為甚麼他能得到這份工作」

・「他怎麼老是這樣」

・「他們不會在一起太久」

・「你有看到他穿那甚麼東西嗎」

・「他真的聞起來怪怪的」

・「我覺得他有點笨」

・「他的進度實在比其他人慢太多了」

沒有一個上司會喜歡辦公室裏八卦的人，無論男女。八卦、流言會讓工作氣氛變差、影響工作效率。無論你與你的上司感情多好，和對方討論八卦，都是踰矩、不專業的行為。

第七類：卑鄙的舉動

・「我覺得他猶豫太久了，我就直接做了」

・「別擔心，我會盯着他」

・「你覺得他真的是執行這個專案的最佳人選嗎？」

・「也許我該直接先做做看、看是否會有更好的結果」

・「他的經驗比我少」

・「我們有點不合」

八卦跟卑鄙舉動有些不同，後者比前者更扭曲，因為你所說的話是在嚴重貶低別人的工作狀況，形同在和上司打小報告。就算你的上司沒有意識到你的意圖，也有旁人會注意到、並以此報復你。

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第八類：越權

・「也許我直接跟更上層上司報告這件事？」

・「有其他更專業的人可以解決我們的疑惑嗎？」

・「我認為這件事或許已經超過你的職權」

・「我已經跟上級報告過這件事然後他們說可以」

・「你覺得不行，但上級覺得可以欸」

越權是絕對會讓你被列入黑名單的事項之一，說出這些話就像是在羞辱你的上司。你應該把是否諮詢他人意見的權力還給他，讓他決定何時要去找上級討論。

第九類：分享太多與工作無關的事

・「他們太正了」

・「我宿醉很嚴重」

・「他們真的很混蛋」

・「你會跟下屬約會嗎？」

・「我今天真的過超廢的」

無論你和上司有多親近，記住他永遠是你的上司，未來當他有權決定誰有機會升遷時，這些在職場上不是非常得體的話，都可能成為他衡量你表現的標準之一。

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