2025年美國10大高薪副業出爐！遛狗員、保母上榜　經驗少都可入行

隨着全球經濟壓力加劇，副業成為許多人的財務救星。根據最新報告，超過 1/3 美國成年人擁有副業，而 Z 世代與千禧世代的參與比例更高，接近一半。在這波副業熱潮中，部分高薪副業甚至無需相關經驗就能上手。



金融服務公司 NetCredit 針對外包媒合平台 Fiverr 上超過 144 種常見副業的自由工作者報價研究，並根據 24 小時內交付的基本定價進行排名。結果顯示，在所有副業中，「行銷策略」最賺錢，每天可賺取 150 美元（約港幣1千2百元），而在 AI 相關副業中，則以「AI 代言人影片」日薪 110 美元（約港幣860元）位居榜首。

不過，對於無經驗者而言，仍有許多收入不錯的選擇，以下是 2025 年最具潛力的 10 大高薪副業。

即睇美國10大高薪副業：（按圖了解）



+ 18

2025 年 10 大高薪副業

如果你沒有專業技能或相關經驗，以下這些副業仍然能為你帶來可觀收入：

1. 焦點團體（Focus Groups），時薪 28 美元

企業願意支付高額報酬來了解消費者的真實反應，這類副業無需經驗，只需提供個人意見即可。

2. 虛擬助理（Virtual Assistant），時薪 26.63 美元

幫助企業處理電子郵件、行程安排及社群媒體管理。遠端工作的趨勢讓這類工作需求不斷增加。

3. 網站測試員（Website Tester），時薪 25 美元

企業需要測試網站的使用性與功能性，只需按照指示操作並提供回饋即可。

4. 遛狗員（Dog Walker），時薪 24.84 美元

遛狗員是 2025 年收入不錯的副業之一，尤其是在大城市，有可能獲得更高的收入。

5. 保母（Nanny），時薪 21.39 美元

幫助家庭照顧兒童，通常時薪高於一般兼職工作，適合喜歡與兒童相處的人。

相關文章：同事「兼職脫毛」1小時收入比正職日薪多！事主驚嘆女人錢太好賺

+ 5

6. 線上家教（Online Tutor），時薪 21.15 美元

如果擅長某個學科或語言，可以透過線上平台提供教學服務。

7. 個人助理（Personal Assistant），時薪 20.58 美元

與虛擬助理相似，但需要親自執行事務，如採買、行程規劃等。

8. 臨時保姆（Babysitter），時薪 19.99 美元

比起保母，臨時保姆更具彈性，通常是短時工作，適合學生或兼職者。

9. 家事清潔員（House Cleaner），時薪 19.82 美元

這類副業收入相對穩定，且市場需求不斷增加。

10. 外送員（Delivery Driver），時薪 19.60 美元

外送服務需求穩定，使這類副業成為可靠的收入來源。

這些副業之所以受歡迎，主要因為三大特點：「無需經驗」、「有機會獲得相對穩定的收入」與「工作彈性」。 企業在尋找臨時或外包人員時，往往更看重實際表現而非履歷背景。

例如焦點團體的參與者只需分享自身經驗，網站測試員則只需提供直覺反饋，無需程式設計能力。這些都使得許多人能夠立即上手，快速賺取額外收入。

此外，隨着零工經濟發展，企業更傾向外包部分業務，使這些副業成為熱門選擇。而傳統的服務型副業如家事清潔、保母、外送等，仍然維持市場需求，並且收入相對穩定。

相關文章：兼職｜邁入輕熟齡應為事業尋找第二春 7種職業或成職涯新起點

+ 18

如何將副業發展成穩定收入來源？

想靠副業真正穩定並提升收入，也需要策略性經營。NetCredit 提供 6 大建議，幫助副業者發展長期事業：

1. 選擇與自身職業或需求互補的副業

選擇一個與自身職業或需求互補的副業，以確保能夠長期經營。

2. 循序漸進地擴展業務

不必一次接太多案，先測試市場反應，再逐步擴大業務規模。

3. 建立人脈與客戶群

許多自由接案者的主要收入來自口碑推薦，因此建立長期合作關係很重要。

4.設立公司與管理財務

有需要的話，更可以登記公司、開設專業帳戶，有助於管理財務並提升專業形象。

5. 有效安排時間

良好的時間管理能讓副業與本職工作互不影響，提升工作效率與生活品質。

6. 運用工具提高效率

善用專案管理工具與自動化軟體，提升副業效率，減少時間成本。

【延伸閱讀，更多職場未來發展狀況】



白天做醫生「放工做回收」！內地26歲女生公開副業：賺得比醫院多

+ 2

兼職｜在地導遊、家務管理人工高需求量增！4種副業2024年將興起

+ 11

【本文獲「經理人」授權轉載。】