每日也要抽時間獨處emo？Z世代麻煩比上一輩多最常焦慮「這些事」

年輕世代（Z世代和千禧世代）中，十分之一的人會安排個人獨自emo的「憂慮時間」，比例遠高於年長世代。



一項最新調查顯示，十分之一的美國年輕人（Z世代和千禧世代）會在日常生活中安排特定的「憂慮時間」，以管理他們的焦慮感。

這項由Talker Research代表Avocado Green Mattress進行的調查，訪問了2,000名美國人，結果發現， 年輕世代安排「憂慮時間」獨立emo的比例明顯高於年長世代（X世代和嬰兒潮世代），後者僅佔3%。

年輕世代表示，這種做法有助於減少憂慮時間，管理焦慮，並改善心理健康。此外，他們認為，設定固定的憂慮時間，有助於限制壓力對生活的影響，並減少對無法控制事物的擔憂。

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憂慮成常態！睡眠品質受影響

調查發現，47%的受訪者表示他們處於「持續」憂慮的狀態，年輕世代的比例更高達62%，而年長世代僅為38%。受訪者平均每天憂慮兩小時十八分鐘。

在憂慮的時間點方面，三分之一的受訪者表示， 獨處時最容易感到憂慮，30%的人在睡前感到憂慮，17%的人在早晨醒來時感到憂慮，12%的人在準備睡覺時感到憂慮。

調查顯示，受訪者睡前最常憂慮的三大因素是財務（53%）、家庭（42%）和待辦事項（42%）。此外，健康（37%）、睡眠品質（22%）和政治局勢（19%）也是常見的憂慮來源。

受訪者睡前在emo甚麼？

財務 — 53%

我的家庭 — 42%

待辦事項 — 42%

我的健康 — 37%

能否獲得充足睡眠 — 22%

政治／當前政治局勢 — 19%

工作 — 17%

我的寵物 — 13%

氣候變遷（及氣候變遷的影響）— 6%



由於超過一半的受訪者是父母，他們對孩子成長環境的憂慮尤為顯著。77%的父母表示，他們對孩子成長的世界感到擔憂，34%的父母特別指出氣候變遷，認為氣候變遷會限制孩子的選擇。

Avocado Green Mattress的行銷副總裁Brooke Witt表示，憂慮不僅影響心態，還會嚴重影響睡眠品質。當思緒被財務、家庭或待辦事項佔據時，人們更難入睡和保持睡眠，進而影響隔天的精神狀態。

那麼，為甚麼Z世代更容易抑鬱，又要如何克服emo感？

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Z世代為何比其他世代更emo？

在現代網路語境中，「emo」是英文單詞「emotional」的縮寫，用來形容抑鬱、焦慮或煩躁等負面情緒。

Z世代和年輕人可能會說「我在emo」，表示自己處於低落、不開心或抑鬱狀態，在社交媒體上分享心靈雞湯或表達情緒波動時，也會用「emo」來概括這種感受。

冷知識

Emo為「Emotional Hardcore」（情感硬核）的縮寫，起源於1980年代中期的美國華盛頓特區，作為硬核龐克（hardcore punk）的一個子類別，它以強烈的情感表達為曲風特色。



總歸而言，導致Z世代抑鬱/emo的主因可以歸納為以下兩大面向：

社群媒體與科技的負面影響

過度使用社群媒體 ：據哈佛大學教育學院2022年底的一項研究指出，每天使用超過三小時的青少年，抑鬱和焦慮的風險是一般人的兩倍。一項針對12歲到15歲青少年的研究則指出，社群媒體引發網路霸凌、飲食失調、睡眠品質下降以及身體外觀焦慮等問題。

孤獨感加劇 ：雖然科技提供了連結的便利，但過度依賴科技減少了面對面互動，導致孤獨感蔓延。近三分之一的Z世代因科技感到孤單。

比較文化的壓力 ：社群媒體上「報喜不報憂」的氛圍使人產生「相形失色」的心態，覺得自己不如他人，進一步加劇無能感和抑鬱情緒。

經濟壓力與現實落差

高生活成本與低薪問題 ：房價飆升、物價上漲及通膨壓力讓Z世代感到經濟負擔沉重，夢想與現實之間的巨大落差也使他們感到挫敗。

畢業後抑鬱 ：進入職場後，朝九晚五的工作模式帶來生活限制，加劇心理壓力。據醫學雜誌《成癮行為報告》稱，年輕人在完成大學課程後可能會出現抑鬱症，通常是由於立即找工作的壓力，或是對離開大學同學和生活感到悲傷。

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如何走出抑鬱？

一言以蔽之，在資訊充沛的時代，Z世代相較其他世代看的更多、思考更多、壓力更高，同時卻賺的偏少，可能就是時常emo的主因。

改善Z世代抑鬱問題需要從多方面入手，包括心理健康支持、社交互動促進、生活方式調整以及教育和家庭的早期介入。

例如，在心理健康支持上，政府或企業可提供免費或低成本的心理諮商服務，幫助Z世代學習情緒管理技巧，並及早篩查高風險個案。

這方面可以參考衛福部推出的「年輕族群心理健康支持方案」，提供15歲到45歲有心理諮商需求的青壯世代，每人3次免費心理諮商。

而若身邊有時常emo的朋友，可鼓勵參加社交活動，例如喝咖啡、散步或團隊合作，促進人際關係和情感交流，同時減少過度使用社群媒體（例如IG、Thread），避免因比較文化造成的心理壓力。

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