進修｜聰明的人怎學習新知識？比起「單一專業」他們更愛這樣學習

半宅職薯認識不少喜歡終生學習的前輩，他們不少都在不同的機構位居要職，今天就和大家分享我從他們身上學到的學習方法和重點。



單一專業變相困獸鬥

在過往，甚至現在的香港，專業資格都被大眾所崇尚，認為是中產收入的終身保證。

但大家可能已經察覺得到，越是傳統的專業，入行門檻和要求，有變得越來越高的趨勢。沒錯！這其實是一種變相的保護制度，保護先入行者。

結果就是：早入行的先行者早已化身成制度設計專家，透過設計複雜的入行門檻以及牢不可破的制度，讓新入行的人在下面互相競爭，自己則永遠高高在上穩如泰山。「吾生也有涯而知也無涯」，艱苦追逐一生，其實事業早已被封頂。

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聰明的前輩在學甚麼？

我認識的聰明前輩，他們不但有學歷，更加着重跨學科的認知，以突破知識單一的枷鎖。在完成正式課程之後，他們從不停止學習，而且往往跨越領域。

他們有很多的學術知識交流活動，聚集不同領域的專才或者通才互相刺激和交流，形成一種跨領域的知識體系。

別小看跨學科的力量，用 A 學科的思考方法，套用在 B 領域上面；又或者揉合 C、D 兩個領域的思考方法，然後用於操作 E 生意，往往就是創新的泉源。

書本和論文沒有記載的知識

我每次參與這些前輩的知識型活動，都學到不少書本和論文上沒有的知識。其實我多年前已經懷疑學術論文所記載的知識是否反映真相的全部，因為一位學者訪談成功的生意人，他大概不會把所有生意機密說出來公諸於世吧！

但就在這些閉門的知識交流活動中，大家都樂意把真知識傾囊相授，互相學習。坦白的說，他們的學習速度和質量是又快又高的，旁人沒有門路，根本想接觸也艱難。

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高手中的高手

當中我認識一位高手前輩，他擁有多個學位。有空的時候，他就會叫司機載他去不同的大學找教授聊天。

起初我以為他純粹是尊師重道念舊情，但想深一層我才明白：無論是商業或者社會學的研究，總會有一部分的知識因為研究的局限，或者資料不夠穩固，而沒有寫在學術文獻中，但這並不代表這部分的知識無價值。

高手前輩找教授聊天飲咖啡，其實是獲取專家意見以及被省略去的知識的一種方法，又或甚在論文正式刋出之前已經早着先機，快人一步作出部署。果然是高手。

中高層應該學甚麼？

如果你在職場想晉升至中高層，商業知識和專業知識對你來說並不是最重要，因為你的下屬團隊都擁有這些知識，你可以差遣他們幫你執行。

你需要學的，我認為是：

哲學：訓練思維能力；

心理學：用於管理用人及銷售；

戲劇：出色的領袖都是出色的演員！



結語

新手靠落手操作，熟手靠技術指導，高手靠管理領導，大師靠提出願景。

當你在職場一步一步向上爬，你便越需要跨領域的知識，把不同範疇的專家凝聚在一起，產生化學作用，倍大效果。多和成功人士接觸，可以助你拿捏當中奧妙。而又如何令成功人士讓你接觸他們呢？建立紮實的知識基礎，會是你的第一步。

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