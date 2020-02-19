久坐易致便秘、肥胖　列數10個白領常見「真．職業病」｜職場健康

職場
撰文：
最後更新日期：

老人家常說上班族，不像藍領在外面風吹日曬雨淋般辛苦，看似外表光鮮亮麗、坐辦公室吹冷氣，然而天天久坐、維持同一姿勢，加上每天盯電腦、輻射光亮傷害，還有工作壓力讓腸胃、情緒受到影響等「職業病」，根本讓人超厭世！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，上班族的「職業病」TOP10，在成為上班族後才發現原來病痛這麼多！

▼▼按圖放大，看看「白領職業病」的10-4位▼▼

+4
+3
+2

3.　脊椎傷害

別說上班族，恐怕許多人也有這個壞習慣，每天上班你是否呈現雙手撐在桌上、身體稍稍前傾盯著螢幕，更不用說有人會一手撐著你超重的頭歪斜的靠在桌上，脊椎長時間的歪斜，坐著承受的壓力遠比站著、躺著大，不舒服症狀只會越顯嚴重。

【職場健康】長時間打字、玩電話　「滑鼠手」嚴重會影響睡眠

每天上班你是否呈現雙手撐在桌上、身體稍稍前傾盯著螢幕？（《我們與惡的距離》劇照）

2.　久坐肥胖

有的人壓力大會暴飲暴食，有的人則會影響內分泌，久坐狂吃又沒有什麼運動，想當然爾會累積肥胖脂肪，而內分泌失調也讓新陳代謝速度減緩，加上現代人飲食多元，好吃的東西通常不太營養，多種原因之下，不想看到體重計、不敢面對肥肉很可以理解！

【職場壞習慣】七個辦公室「變肥圈套」：邊食邊做會令肥肉得逞！

【打工仔日常】脂肪就是我的KPI！精神科醫生：工作太認真會變肥

有的人壓力大會暴飲暴食，有的人則會影響內分泌，久坐狂吃又沒有什麼運動，想當然爾會累積肥胖脂肪（《非凡浪漫》（Isn't It Romantic）劇照）

1.　睡眠不足

小時候上學打瞌睡、長大後上班還是超想睡，怎麼睡眠問題不論年紀地點都是一大問題，現代人壓力大，晚上想睡腦子卻還是跑過工作、待辦事項，又或是熬夜加班趕工，隔天仍大清早準時上班，不管怎麼睡都睡不飽，假日又睡掉一整天，生活品質也跟著大扣分啊！

【相關文章．按圖放大率先預覽】

【行業辛酸】空姐可以環遊世界好風光？5個不為人知的職業風險

+2

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月10日至2020年02月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『上班族身體病痛』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

上出病來！上班族才懂的超厭世「職業病」TOP10 （DAILYVIEW授權使用）

聽到門鈴即喊「歡迎光臨」　服務業打工仔分享「職業病」尷尬事
【勞動節・勞損】看不見的工傷　勞損納入職業病　爭取多年無成果
外科醫護食蛋卷將包裝「開膛剖肚」　護理長勸：放下職業病
【金秘書為何那樣】簽名簽錯公司職銜？　大把打工仔都有職業病…
八成三OK便利店收銀員無合適工作椅　工會促列下肢勞損為職業病
飲食公關月吃40次火鍋　職業病愛在餐牌上找錯字

延至閱讀：

「10大最強減肥法」出爐！你有選對方法減肥嗎？

影／晚睡真的會「爆肝」？中醫師曝最大危機是...

叫我看開一點真的沒用！最常被網友誤會的精神疾病迷思

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。