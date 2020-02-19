久坐易致便秘、肥胖　列數10個白領常見「真．職業病」｜職場健康

老人家常說上班族，不像藍領在外面風吹日曬雨淋般辛苦，看似外表光鮮亮麗、坐辦公室吹冷氣，然而天天久坐、維持同一姿勢，加上每天盯電腦、輻射光亮傷害，還有工作壓力讓腸胃、情緒受到影響等「職業病」，根本讓人超厭世！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，上班族的「職業病」TOP10，在成為上班族後才發現原來病痛這麼多！

▼▼按圖放大，看看「白領職業病」的10-4位▼▼

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3. 脊椎傷害

別說上班族，恐怕許多人也有這個壞習慣，每天上班你是否呈現雙手撐在桌上、身體稍稍前傾盯著螢幕，更不用說有人會一手撐著你超重的頭歪斜的靠在桌上，脊椎長時間的歪斜，坐著承受的壓力遠比站著、躺著大，不舒服症狀只會越顯嚴重。

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每天上班你是否呈現雙手撐在桌上、身體稍稍前傾盯著螢幕？（《我們與惡的距離》劇照）

2. 久坐肥胖

有的人壓力大會暴飲暴食，有的人則會影響內分泌，久坐狂吃又沒有什麼運動，想當然爾會累積肥胖脂肪，而內分泌失調也讓新陳代謝速度減緩，加上現代人飲食多元，好吃的東西通常不太營養，多種原因之下，不想看到體重計、不敢面對肥肉很可以理解！

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有的人壓力大會暴飲暴食，有的人則會影響內分泌，久坐狂吃又沒有什麼運動，想當然爾會累積肥胖脂肪（《非凡浪漫》（Isn't It Romantic）劇照）

1. 睡眠不足

小時候上學打瞌睡、長大後上班還是超想睡，怎麼睡眠問題不論年紀地點都是一大問題，現代人壓力大，晚上想睡腦子卻還是跑過工作、待辦事項，又或是熬夜加班趕工，隔天仍大清早準時上班，不管怎麼睡都睡不飽，假日又睡掉一整天，生活品質也跟著大扣分啊！

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月10日至2020年02月09日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『上班族身體病痛』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

上出病來！上班族才懂的超厭世「職業病」TOP10 （DAILYVIEW授權使用）

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