深圳寶安好去處｜興東City walk打卡特色建築　品嚐手打次塢打面

深圳寶安區興東藏着不少小眾寶藏地，可能連本地人都不知道。



這次帶大家來場興東一日city walk吧~

興東必去景點👇👇👇

+ 9

1. 曦城會

這裏是一大片明黃色的歐式建築體，彷彿一下子身處在西班牙的街頭巷尾，每棟建築都風情十足，散發着明黃色的魅力。

地址：深圳寶安區尖山崗大道9號

交通：深圳地鐵興東站D出口，步行2.8公里

門票：免費免預約

開放時間：全天開放



2. 寶安耶穌君王堂

宛如一個夢幻的城堡，給人一種神秘而莊嚴的感覺。裏面每一塊彩繪玻璃都恰好被陽光點亮，每個女孩子夢中的婚禮應該都少不了白色婚紗和洋氣教堂吧，不少辦西式婚禮的新人，都選擇這裡。

Tips：

1. 教堂是聖地，不能穿拖鞋和過於暴露的背心短裙

2. 記得保持安靜，手機調成靜音模式



地址：深圳寶安區留仙一路與上川路交界處

交通：深圳地鐵5號線興東站D出口，步行1公里

門票：免費免預約

參觀時間：9:30-11:30，14:00-17:30



3. 尖崗山公園

它被大家稱作深圳版「小青島」，這裏可以俯瞰整個寶安的美景，在山腳下的叢林間還能目睹大片的橙色房子，心曠神怡地盡情呼吸吧。

地址：深圳寶安區鐵崗水庫南側

交通：深圳地鐵5號線興東站D出口，步行547米

門票：免費免預約

開放時間：全天開放



興東必試美食👇👇👇

+ 1

1. 諸暨次塢打面

是來自紹興諸暨次塢鎮的一道麵食，老闆是浙江紹興人。次塢打面的製作過程非常獨特，是用竹竿敲壓出來的，手工打的面，打一次1個小時。

地址：深圳寶安區興東社區拱浪北二路28號信義領御研發中心69區3棟119室

交通：深圳地鐵興東站A出口，步行700米

營業時間：10:00-14:00，16:00-20:00



2. 寶安人的「咖啡街」，5步1家咖啡館

是寶安人自己的咖啡街！彙集了各種各樣的咖啡店，每個店都有獨特的裝修風格，從摩登時尚到復古温馨，隨心所欲地選擇可以滿足你的個性。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】