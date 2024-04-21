深圳寶安好去處｜興東City walk打卡特色建築 品嚐手打次塢打面
撰文：ShenzhenWeekly
出版：更新：
深圳寶安區興東藏着不少小眾寶藏地，可能連本地人都不知道。
這次帶大家來場興東一日city walk吧~
興東必去景點👇👇👇
+9
1. 曦城會
這裏是一大片明黃色的歐式建築體，彷彿一下子身處在西班牙的街頭巷尾，每棟建築都風情十足，散發着明黃色的魅力。
地址：深圳寶安區尖山崗大道9號
交通：深圳地鐵興東站D出口，步行2.8公里
門票：免費免預約
開放時間：全天開放
2. 寶安耶穌君王堂
宛如一個夢幻的城堡，給人一種神秘而莊嚴的感覺。裏面每一塊彩繪玻璃都恰好被陽光點亮，每個女孩子夢中的婚禮應該都少不了白色婚紗和洋氣教堂吧，不少辦西式婚禮的新人，都選擇這裡。
Tips：
1. 教堂是聖地，不能穿拖鞋和過於暴露的背心短裙
2. 記得保持安靜，手機調成靜音模式
地址：深圳寶安區留仙一路與上川路交界處
交通：深圳地鐵5號線興東站D出口，步行1公里
門票：免費免預約
參觀時間：9:30-11:30，14:00-17:30
3. 尖崗山公園
它被大家稱作深圳版「小青島」，這裏可以俯瞰整個寶安的美景，在山腳下的叢林間還能目睹大片的橙色房子，心曠神怡地盡情呼吸吧。
地址：深圳寶安區鐵崗水庫南側
交通：深圳地鐵5號線興東站D出口，步行547米
門票：免費免預約
開放時間：全天開放
興東必試美食👇👇👇
+1
1. 諸暨次塢打面
是來自紹興諸暨次塢鎮的一道麵食，老闆是浙江紹興人。次塢打面的製作過程非常獨特，是用竹竿敲壓出來的，手工打的面，打一次1個小時。
地址：深圳寶安區興東社區拱浪北二路28號信義領御研發中心69區3棟119室
交通：深圳地鐵興東站A出口，步行700米
營業時間：10:00-14:00，16:00-20:00
2. 寶安人的「咖啡街」，5步1家咖啡館
是寶安人自己的咖啡街！彙集了各種各樣的咖啡店，每個店都有獨特的裝修風格，從摩登時尚到復古温馨，隨心所欲地選擇可以滿足你的個性。
深圳福田咖啡一條街 100米7間Cafe各有特色 放鬆hea咖啡控天堂深圳隱藏景點｜深港花卉中心買花CP值超高 新開花園Cafe啱晒打卡深圳好去處「雲海公園」正式開放 海拔380米看山看海看書歎咖啡深圳福田美食｜重慶地道「九宮格火鍋」辣而不燥 麻辣控必試深圳羅湖好去處｜被香港人帶旺的蓮塘：美食小店Cafe打卡景點攻略深圳圖書館參觀最新「自動巨型地下書庫」每週限40人｜附預約詳情深圳翠湖文體公園新開幕！「河狸」主題玩樂設施 滑梯飛索有排玩深圳美食｜日日香「非遺滷鵝店」 散養澄海獅頭鵝每個部位都好吃深圳好去處｜9個免費「治癒系公園」 打卡湖景海景網紅玻璃棧道深圳平價美食有幾抵？兩餸一湯10元 刀削麵13元 糖水3.5元
【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】