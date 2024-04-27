深圳寶安美食｜沙井「台灣街」嚐牛肉麵魯肉飯　順訪清平古墟打卡

真後悔去了深圳寶安區的沙井，後悔沒早點去沙井的北環路，這裏是台灣美食一條街，全長600米，6家美食小店。



滷肉飯、蚵仔煎、擔仔麵、肉圓、甜不辣、九層塔煎蛋……不説了，準備帶上3個胃，出發！

沒想到，寶安沙井藏著條「台灣街」

去過沙井那麼多次，除了吃燒鵝瀨粉、榕樹頭、點品集，都不知道原來這還藏有一條美食街。在沙井北環路有條街，短短不過幾百米，卻濃縮了台灣各地美食的精華，附近人都叫它「台灣街」。

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比起台灣街，我更願意稱它為「台灣人的飯堂」，從街頭到街尾，全長600米，幾家口碑爆棚的老字號，日復一日承包着附近人的一日三餐。除了熟客，也不乏有些新客為了自己喜歡的那一兩道美食，特地坐地鐵再轉公交來這裏打個牙祭。

滷肉飯、蚵仔麵線、鹽酥雞、甜不辣、紅豆牛奶冰、米血糕……一切都像從台灣平移過來，可以説是台灣人在深圳離家最近的地方吧。

想必，住在這裏的人，就算會做飯，也會慢慢變懶吧。

1. 台南擔仔麵

拿下雙榜第一的台南擔仔麵，專做地道的台灣小吃，是街上的人氣麵館。簡樸的裝修，牆上手寫的菜單，目之所及的一切都帶着滿滿的歲月感。每到飯點，店裏人多到像在戰場打仗，忙得新姐團團轉。

這裏集齊了100多種台灣小吃，是吃貨夢中的天堂。

+ 3

15元（人民幣，下同）的台南擔仔麵，是店裏的絕對招牌，油麵+特製肉臊+海鮮湯頭+甜辣醬，一口就讓人回到了老家。還有別處少見的台式肉圓和經典的鹽酥雞，都是附近台灣人離家十幾年懷念已久的美味。

小店是老闆新姐多年的心血，對她來説，這不只是一份營生，更是對家和爸媽的想念。

台南擔仔麵

地址：深圳寶安區沙井北環路40-3號（南興百貨旁）



2. 大三元台灣魯肉飯

光是看到這門頭，就感覺很地道，同樣是開了十幾年的大三元，也是很多人的心頭好。老闆08年開店，到現在開了4家店，味道一直始終如一。

店裏一直都是手寫下單，十幾年沒變過，相比掃碼下單而言，感覺多了一份人情味。仔細看，菜單上的字也自帶「台灣腔」。

+ 2

招牌是魯肉飯，11元/碗，軟糯的米飯配上爽口的酸菜和蘿蔔，入口就激活台灣人的DNA，也是因為這碗魯肉飯，周邊街坊、打工人，一吃就是好幾年。

還有麻醬涼麵、九層塔煎蛋、肥腸蚵仔麵線，都是熟客必點，價格也不貴，100元就能點上一整桌，本吃貨已經在放肆點單了。

大三元台灣魯肉飯

地址：深圳寶安區沙井北環路44號



3. 中壢新明牛肉麵

説到台灣牛肉麵，腦子裏絕對會想起出中壢新明牛肉麵，60年來，憑一碗招牌牛肉麵，名聲響徹大江南北。

與常吃的牛肉麵不同，台式牛肉麵湯濃且清，牛骨味很香，還有一點點甜味，有不少熟客都説這是吃過最接近台灣古早味牛肉麵的味道了。

一碗不夠還可以免費加面加湯，根本不用擔心吃不飽。

我們還點了李子維同款的「紅豆牛奶冰」，紅豆大顆又綿密，就是吃多了有點齁甜。

中壢新明牛肉麵

地址：深圳寶安區沙井北環路42號



4. 南興百貨

街上還有2家零食鋪，賣的都是台灣特產和零食，食客吃完總愛來這裏捎上幾袋，也有不少人專門跑來掃貨。

第一家是南興百貨，據説開了20多年，一進門就看到四周滿滿當當，零食飲品、日用品、調味料、凍品……應有盡有。

+ 2

進去沒逛個1小時根本出不來，要不是為了保住錢包餘額，我想把整家店打包帶走。

店裏的東西大都是從台灣進貨，唯一感受不太好是沒有標明價格，購買時需要小心翼翼。

南興百貨

地址：深圳寶安區沙井北環路40號



5. 台灣食品

比起上一家，這家更像是便利店，東西沒有很齊全，只有部分零食飲品和特產。

台灣食品

地址：深圳寶安區沙井北環路21號



除此之外，街上還藏着另外2家地道美味：古董級別的阿元獅台菜餐廳、新派的牪客台式料理，來一次根本吃不完。

吃完沿古墟逛逛，就很舒服

台灣街不遠處，就是「沙井的小網紅」——清平古墟，步行25分鐘就能抵達，很適合飯後來散散步，看看日落，消消食。

閒散地沿着石板路向前走，時不時就能看到幾家精緻小店，去買手店淘心愛好物，去花店買束小花，看夕陽映在牆上的光影，愜意得讓人着迷。

+ 5

永興橋上有人駐足觀賞，橋下有人拍照打卡，旁觀的我看到這畫面，腦海裏不由浮現出《微微一笑很傾城》的橋上名場面，「好巧啊」，「不巧，我在等你。」

看着夕陽緩緩落下，微風輕輕拂過臉頰，散步的行人越來越多，小孩們站在橋邊嬉戲打鬧，才知道沙井的生活這麼慢，這麼悠閒。

如果下次週末不知道去哪玩，不如來沙井北環路吃吃台灣小吃，再來古墟散步發呆吧。

沙井台灣街

地址：深圳寶安區沙井北環路，長豐酒店附近

交通：深圳地鐵11號線沙井站再打車；長豐酒店公交站步行141米



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