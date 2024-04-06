深圳客家美食｜南山醃面三及第價格實惠　寶安老字號1點就賣清

客家美食被低估很久了！



客家菜除了鹽焗雞、三杯鴨、酸菜炒大腸、醃面、三及第，還有捆粄、艾葉糯米糍、綠豆茶粿等小吃，都承載着獨特的家鄉記憶，是客家人心領神會的美食暗號。

南山區

1. 蛇口人的私藏午飯之光：葉豐三及第

這家店地圖上沒有定位，點評也僅幾十條。但飯點時座無虛席，店外也架起了桌椅，來晚一步就得接受搭枱的命運。

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三及第和肉沫醃面是招牌，他家的醃面兼備了梅縣重炸蒜和大埔碼肉末的個性。落碗前分別下一勺肉末豬油和炸蒜，油香、蒜香和肉香瞬間充斥鼻腔。店裏還有不少家常小炒，選擇很多價格實惠。

葉豐三及第

地址：南山區雷嶺社區招東小區3棟招商路34號

交通：地鐵2號線東角頭站D出口，步行880m

營業時間：09:00-14:30，17:00-21:00



2. 光頭佬不做了，英姑娘接手：英姑娘醃面

營業了12年的光頭佬醃面，差點宣佈結業。好在忠實老顧客英姑娘接手了它，讓蛇口人還能吃上這口大埔醃面。

1：1復刻光頭佬，鹼面依舊是找人定製的，豬肉碎還是自己炒的，加入綠豆芽和不可或缺的胡椒粉+魚露，搭配一碗三及第剛好。哦對了，光頭佬的老鼠粄和特色醃餃也保留下來了，尋味想家的客家人可以來試試。

英姑娘醃面

地址：南山區工業七路育才路交叉口振興小區5棟1室

交通：地鐵12號線花果山站B出口，步行930m

營業時間：07:00-19:30



3. 客家艾葉糯米糍走鬼攤：張姨艾葉糯米糍

南油最火的糯米糍小推車，專賣客家傳統艾葉糯米糍，擺攤13年，每天不定點不定時，賣完就收攤。

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張姨家的糯米糍，6元/個，只有芝麻花生、綠豆、紅豆3種口味。她家糯米糍個頭超大，皮糯料多，一個就頂三個。想吃記得提前打電話預定。

張姨艾葉糯米糍

地址：南山區南油地鐵站F1出口，早上會在海雅附近（建議提前電話聯繫諮詢）

營業時間：一般早上8:00出攤（時間不定，賣完就收攤）

聯繫電話：17898446001



4. 客家糯米糍鼻祖：鄧家傳文糯米糍

鄧家傳文糕點，可以説是帶火客家糯米糍的鼻祖。

招牌糯米糍，糯米皮的甜香和迷人花生餡香一直循環散發，讓人直咽口水。店裏還有鮮奶椰子糕、馬蹄糕、現做的番薯粄、過年過節必備的雞屎藤和粗葉粄等傳統糕點。

鄧家傳文糕點店（南頭店）

地址：南山區南頭中山南街75號101

交通：地鐵12號線中山公園站D出口，步行690m

營業時間：13:00-22:00



寶安區

5. 寶安大榕樹下的老字號餐廳：寶安廣記餐廳

廣記，一家在榕樹下默默開店近20年的老字號客家菜。網上評論寥寥無幾，卻深受附近街坊喜愛，每天清晨6點營業，基本13點左右就沽空了。

八刀湯米粉是熟客必點的，據説一天就能賣上500多碗。客家蒸米粉用的是老家河源運來的粉，絲絲分明，柔韌爽口。還可以吃到一些家常客家菜。

廣記餐廳

地址：寶安區錦花路119號

交通：地鐵12號線流塘站G2出口，步行900m

營業時間：06:00-14:00



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