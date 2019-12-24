【胡桃夾子】聖誕必看舞台劇之一　平安夜闖入胡桃王國發場美夢

編按：《胡桃夾子》是家傳戶曉的故事，也是聖誕必看的芭蕾舞劇之一。而下文作者就簡單分享了這套劇的內容，以及介紹了柴可夫斯基的《胡桃夾子組曲》，讓大家在欣賞《胡桃夾子》同時，也認識到樂曲的背景。

靈感來自不願去拜訪名為「懶惰」的旅人。 柴可夫斯基

距今127年前，1892年的12月18日，在俄羅斯聖彼得堡的馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre），俄國作曲名家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）為滿場觀眾帶來了創作生涯裏最浪漫極致的藝術饗宴，那就是世界三大芭蕾舞劇中的壓軸力作──《胡桃夾子》（Щелкунчик / The Nutcracker），但卻也成為鬱鬱寡歡的音樂家孤獨道別世間之前，用靈魂與信念所抒發的最終煙花。

《胡桃夾子》是世界三大芭蕾舞劇中的壓軸力作。（資料圖片／2017年香港芭蕾舞團《胡桃夾子》）

憑藉着兩年前廣獲樂界好評的《睡美人》（The Sleeping Beauty）後，柴氏與編舞搭檔再次攜手合作，取材德國劇作家霍夫曼（E.T.A. Hoffmann）的《The Nutcracker and the Mouse King》，並參考由法國文豪大仲馬（Alexandre Dumas）潤飾而成的改編版本《The Story of a Nutcracker》，在大幅刪除舞台上不必要贅述的章節下，完成了兩幕約15個場景，全長近85分鐘的《胡桃夾子》芭蕾舞劇，更選在同一檔期，與他最後一部的歌劇作品《約蘭塔》（Iolanta）以雙首演的方式演出。

兩年前，柴可夫斯基與編舞搭檔創作的《睡美人》廣獲樂界好評。（維基百科圖片／2017年堪薩斯城芭蕾舞團《睡美人》）

故事經過大仲馬生動的妙筆修改過後，較德文原著來得平易近人許多。《胡桃夾子》主要是描述德國鄉間的一戶農家，主人於平安夜時舉辦了溫馨熱鬧的聚會，他並好客的邀請眾多鄰居親友們前來同樂。

晚會中，小女孩克拉拉（Clara）從一位玩具商老伯伯的手中獲得一個很特別的人物造型胡桃夾子，可是一下子就不幸地被調皮的弟弟（Fritz）給弄壞了，克拉拉於是傷心地將胡桃夾子放在聖誕樹下，到了深夜時分，賓客們早已盡興而歸，所有的家人也都就寢了，但懷有心事的克拉拉緩步從房裏走出來，想看看心愛的胡桃夾子是否還在聖誕樹下。

突然間，「吱吱吱」，克拉拉聽到一陣奇怪的詭異聲響……原來是邪惡的老鼠王大軍從牆邊小洞中竄了出來，成群結隊往客廳裏的玩具、薑餅人發動攻擊。

邪惡的老鼠王大軍成群結隊往客廳裏的玩具、薑餅人發動攻擊。（資料圖片／2017年香港芭蕾舞團《胡桃夾子》）

但原本靜悄悄置放在聖誕樹下的胡桃夾子，此刻竟也變身為正義的英雄，不停揮舞着長劍，率領着玩具與糖果士兵所組成的雜牌軍奮勇抵抗。眼看雙方激戰越演越烈，但面對來勢洶洶的鼠輩，寡不敵眾的胡桃夾子陣營似乎露出敗象，就在即將淪為老鼠王飽餐一頓的囊中物之際，說時此、那時快，克拉拉急中生智，隨手拿起腳上的鞋子就往鼠王頭上砸去。

一陣驚慌失措，雙方情勢產生翻轉，鼠輩陣勢大亂，老鼠王也負傷逃離了客廳，躲回陰暗老巢，聖誕樹下這才又恢復了節慶應有的歡樂與喜悅。

然而，精彩萬分的故事現在才開始……

原本靜悄悄置放在聖誕樹下的胡桃夾子變身為正義的英雄。（資料圖片／2017年香港芭蕾舞團《胡桃夾子》）

就在克拉拉望着聖誕樹上掛滿彩球的裝飾品，正準備回去房間時，胡桃夾子居然轉眼間像被施了魔法一般，化作一位英俊瀟灑的王子，為了答謝救命之恩，王子輕輕牽起了克拉拉的手，帶着她漫步穿越積雪的月光森林，來到了夢幻的「甜蜜王國」（Sand of Sweets）。

在那超越時間與空間束縛的世界裏，有座由「糖梅仙子」（Sugar Plum Fairy）所治理的華麗宮殿，看見王子和佳人歸來，在仙子一聲令下，王國的各個角色紛紛翩翩起舞，伴隨悠揚悅耳的樂音，從西班牙舞（Danse espagnole）、阿拉伯舞（Danse arabe）、托烈巴克（Trepak，俄羅斯）舞，直到蘆笛之舞（Danse des Mirlitons），克拉拉與王子浸淫在歡欣愉悅的開心氛圍中。

王國的各個角色伴隨悠揚悅耳的樂音翩翩起舞。（資料圖片／2017年香港芭蕾舞團《胡桃夾子》）

最後，眾人在柔美的豎琴襯托中，音樂帶出盛大的宴會之舞《花之圓舞曲》（Valse des fleurs），於管弦樂齊鳴奔放的高潮裏，畫下完美無瑕的句點。

還沉醉於王子懷中的克拉拉，這時猛然醒了過來，揉揉眼睛，靄靄白雪映着冬日曙光，現在已經是聖誕節了。啊！原來所有的奇遇，都是一場發生在平安夜的美夢呀。

劇團於管絃樂齊鳴奔放的高潮裏，畫下完美無瑕的句點。（資料圖片／2017年香港芭蕾舞團《胡桃夾子》）

彷若西洋歡樂版本的俄國《南柯記》，迷人又老少咸宜的劇情，但《胡桃夾子》的首演並未如外界想像般的順遂或成功，在大膽採用俄羅斯帝國聖彼得堡芭蕾舞學院在學學生的舞群編制，前後兩幕場景的轉換過於突兀，且芭蕾劇本較原有故事經過相當多處的修改下，觀眾對於首演感到不甚滿意，劇場評論家還譏諷舞群為業餘舞團的水準，但不諱言的，柴氏的芭蕾音樂確實贏得了矚目，被形容為具靈感、特色和豐富的一場精湛演出。

或許是自知之明，也可能是對於己身創作有着無比自信，早在芭蕾舞劇首演之前，1892年的3月19日，柴可夫斯基就已經將舞劇裏的全套管弦樂曲進行篩選，挑出其中8首作為一套《胡桃夾子組曲》，於俄國音樂協會聖彼得堡分會的聚會上進行公開演奏，近20分鐘的內容，包括了《序曲》（Miniature Overture）、《進行曲》（Marche）、《糖梅仙子之舞》（Dance of the Sugar Plum Fairy）、《俄羅斯之舞 /托烈巴克》（Russian Dance）、《阿拉伯之舞》（Arabian Dance）、《中國之舞》（Chinese Dance）、《蘆笛之舞》（Reed Flutes）和《花之圓舞曲》（Waltz of the Flowers），雖然與芭蕾舞劇的登場先後次序略有不同，但同樣散發出濃厚的柴氏北國風格。

郎朗曾為迪士尼版本的《胡桃夾子組曲》作改編。（資料圖片）

二十世紀三零年代之降，隨着英國、美國等地陸續上演修訂版的《胡桃夾子》，捨棄最早被批評的諸多場景與橋段後，這部芭蕾舞劇也逐漸成為了世界各大劇團年度不可或缺的戲碼之一，更作為聖誕節前夕，平安夜的招牌音樂節目，尤其透過迪士尼動畫《幻想曲》（Fantasia）的推廣，光在美國市場，芭蕾舞團一年的收入就有多達百分之四十是來自於《胡桃夾子》公演。而芭蕾舞劇的賣座，同樣也讓《胡桃夾子組曲》取得了優異的迴響，更衍生出鋼琴獨奏、雙鋼琴、室內樂等改編版本，滿足不同愛樂者的需求。

一百多年之後，現在，讓我們閉上眼睛，跟着克拉拉和胡桃鉗王子，再度造訪「甜蜜王國」（Sand of Sweets）吧。

無心之處，未聞音樂。 柴可夫斯基

內容提供：Camillus History and People

作者Facebook專頁：私の部屋-世界、歷史、人。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「平安夜的美夢 《胡桃鉗》（THE NUTCRACKER）」​】

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