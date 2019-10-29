【全才音樂人】兩歲學琴三歲作曲　上知天文下知地理的鬼才

編按：聖桑可謂全能的音樂大師，他除了擁有極高的音樂造詣外，還真的是名副其實的上知天文下知地理，令人十分佩服。

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One must practice slowly, then more slowly, and finally slowly. Charles Camille Saint-Saëns

10月9日出生的聖桑。

聖桑誕生於法國巴黎，他可說是以一己之力影響了十九世紀末期，西歐古典音樂的發展走向。但其實他剛出生不久後，父親就不幸與世長辭，然而在愛好音樂的母親給予滿滿薰陶和呵護中，聖桑2歲就因興趣而接觸鋼琴，3歲時開始讀寫與作曲。到了7歲那年，聖桑除了學習相對艱深的拉丁文外，更着手研究了莫札特著名歌劇「唐．喬望尼」的總譜。

10歲的時候！沒有錯，ten years old，聖桑舉辦了生涯個人的首場公開音樂會，稍晚更以多場「背譜」演奏貝多芬全本32首鋼琴奏鳴曲的超齡演出撼動了花都，甚至是歐洲樂界！想當然，此刻的他被推崇為是當代的音樂神童，更被形容成「莫札特2.0」、「阿瑪迪斯再世」！

聖桑10歲就舉辦了生涯個人的首場公開音樂會。（Youtube截圖）

3年後，聖桑取得無條件的跳級資格，堂堂進入巴黎音樂學院，精心主修作曲與管風琴。而在16歲完成了第一號交響曲作品，取得樂壇前輩們的再次肯定下，他逐漸擺脫過往神童的名號，透過作曲家、鋼琴家，以及專業管風琴演奏家的多重音樂人身份，活躍於整個歐陸。尤其聖桑每周巡迴於巴黎各教堂的即興管風琴演出，更是贏得當地百姓的激賞與讚揚，在早年沒有「網紅直播」的情況下，許多粉絲還跟着他的步伐造訪各個教會呢！無怪乎前輩暨好友李斯特不吝給予其天下第一管風琴師的雅號！

聖桑以多重音樂人身份活躍於整個歐陸。（網路圖片）

而且你知道嗎？

在音樂創作與演奏之外，聖桑其實更是一位多才多藝的不出世鬼才。天秤座嘛，各個都很厲害，聖桑不只對於地質學、考古學、數學與昆蟲學等科目均有深入涉獵，他還是個哲學家和詩人，並在著作中藉着悲觀主義和無神論的思維，闡明了其認定日後藝術與科學將取代宗教的個人特殊觀點。

更厲害的是，聖桑也是當時法國天文學會的成員之一，不只自行製作天文望遠鏡，還觀測天象以預先安排戶外音樂會的演出時間。

聖桑能觀測天象以預先安排戶外音樂會的演出時間。（Yahoo圖片）

十九世紀七零年代間，聖桑以國家音樂社團主席的身分，躋身古典音樂浪漫主義時期，成為法國最著名的代表性音樂家。1886年，聖桑將「動物狂歡節」（Le carnaval des animaux）組曲，並把第三號交響曲獻給了同年逝世的摯友李斯特。

兩年後，隨着敬愛的母親過世，聖桑決定遠離人群，展開周遊異鄉之旅，前往了北非、南美與東南亞等地遊歷，更把途中所見所聞之心得與感想編輯成多本旅遊書籍，以筆名Sannois出版，同樣廣獲好評。

1908年，定居在北非阿爾及利亞，享受迷人原始景致的聖桑，允諾替電影「暗殺吉斯大公」（L'assassinat du Duc de Guise）一片操刀，親自譜曲劇中的相關配樂，也成為了人類電影工業發展史上，第一位電影配樂作曲家。

1908年，聖桑替電影「暗殺吉斯大公」配樂。（網絡圖片）

There is nothing more difficult than talking about music. Charles Camille Saint-Saëns

尾聲：

補充個有趣的小插曲，現在我們都知道，「動物狂歡節」是聖桑的招牌名曲，然而聖桑當年認為這些組曲中的許多小品，其實都只是戲謔其他音樂家同業的玩笑之作，不算是正經得足以搬上檯面的音樂作品，因此不願意開放整首作品的出版或演奏作業，只同意讓裏頭旋律極為優美的「天鵝」（Le cygne）進行正式演出而已。

一直要等到大師過世之後的1922年，整首組曲才獲得封印解除，能夠舉行公開的演出。

作者簡介：Camillus History and People

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/camillushistoryandpeople/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「10月9日知名壽星：全才音樂大師 聖桑（Charles Camille Saint-Saëns，1835－1921）​」​】

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