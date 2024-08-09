深圳好去處｜9間書店書房閱讀空間合集　設Cafe邊歎咖啡邊看書

撰文：ShenzhenStyle
出版：更新：

深圳高顏值書吧合集！免費看書自修放空空間！

按圖看看深圳9個適合閱讀和放空hea的空間，打卡適宜👇👇👇

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1. 簡閲·桃源之光

深圳最大的公共閲讀空間，分上下兩層，8米高的書牆是它的標誌。座位間隔寬敞，大部分都有插座。

交通：地鐵5號線塘朗站D出口
入館方式：自由進入
咖啡餐吧：人均25+元

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2. 律簇咖啡書吧

深圳首家以法律、金融為主題的社交書吧，環境清淨，閲讀氛圍強烈。插座、咖啡餐吧、WiFi皆有配備。

交通：地鐵1號線大劇院站D出口
入館方式：無需預約，但進入地王大廈需持身份證在一樓前台登記
咖啡餐吧：人均40-60元

3. 深圳後海木棉花酒店大堂書吧

老上海風格復古書吧，有着優雅的電影氛圍。收藏書籍6000餘冊，即使不是酒店客人也可入場。

交通：地鐵2號線海月站A出口
入館方式：自由進入
咖啡餐吧：人均40+元

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4. 白鷺坡書吧

位於深圳灣公園海岸線上的浪漫書店，三面巨大的玻璃幕牆，讓窗外的風景一覽無遺。臨窗而坐，看書看累了，抬頭就是治癒海景。

交通：地鐵11號線紅樹灣南站B出口，步行780m
入館方式：自由進入
咖啡餐吧：人均25+元

+7

5. 衍野·溪木素年書屋

蛇口老牌文藝書屋，讀書人的秘密基地，不僅能淘二手書，還提供租書服務。

交通：地鐵2號線蛇口港站C出口，步行350m
入館方式：自由進入
咖啡餐吧：人均20+元

6. 前檐書店

設計極具東方美學的書店，整體採用開放的環形結構與自由的動線設計，視覺上寬敞且明亮。佈置了許多沙發與方桌，不缺閲讀與自修的座位。

交通：地鐵地鐵11號線後海站G出口
入館方式：自由進入
咖啡餐吧：人均25+元

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7. 銀茶·遇見茶社

位於大沙河畔的休憩空間，對岸便是大沙河河景，周遭環境靜謐治癒，非常適合閲讀或者思考。

交通：地鐵7號線西麗湖站，步行2km
入館方式：自由進入
咖啡餐吧：人均20+元

8. 蔦屋書店

華南首家蔦屋書店，2000㎡的複合文藝空間，人文氣息很濃厚。

交通：地鐵9號線下沙站KKone出口
入館方式：自由進入
咖啡餐吧：人均25+元

9. 鍾書閣

鎮螺旋式紅色巨型書架，自地面至天花板的書架，由鏡面將其無限延伸。

交通：地鐵5號線臨海站B2出口，步行400m
入館方式：自由進入
咖啡餐吧：人均25+元

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【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】

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