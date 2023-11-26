深圳餐廳Cafe｜湖心茶室、森林咖啡店　4家「戶外下午茶」推薦

11月悄悄來臨，天空似乎更藍了，空氣中滿是涼爽的味道，不想辜負這個浪漫的季節。於是，帶上好心情，赴一場秋日之約。



陽光正暖的午後，我跟隨秋風留下的印記，尋到了這4家心儀的「下午茶餐廳」。

把和煦的陽光、斑駁的樹影都搬上餐桌，與朋友吃飯見面，滿是愜意。

1. 孔境茶室：隱於湖心島中的「避世茶館」

「孔境茶室」坐落於泰華梧桐島的湖心島中，是城市內難得的避世之所。從棧道穿過蘆葦叢，四周綠野環繞、靜謐深幽，偶爾有孔雀在此閒庭漫步，頗有種世外桃源的悠然意境。

由湖畔漫步至孔境茶室的庭院，便會被茶室所帶來的清幽氣質所吸引，空靜的梵音絲絲入耳，整個人都被周圍景色徹底治癒，不由得慢慢地沉浸下來。

+ 11

孔境茶室融合了茶、器、藝術品以及非遺文化——潮洲工夫茶的傳承，來到這裏，不但能感知自然，還可以更深層的了解東方茶道文化，在主理人的授課下，進行一次心靈的洗滌。

茶室的用心至極體現在空間內每一個器物擺件，就連精巧的茶具器皿也是獨有的存在，由主理人親自挑選，只為一口茶的純粹。

輕聲踏足於木地板上，抬眼間看湖面泛起點點漣漪，窗外的叢林下偶爾遊過的鴨子讓整個場景都生動起來……

樹蔭下，在小島上臨湖而坐。

沉浸式體驗沖茶執器的過程，儀式感和沸水一起升騰氤氲，湯感醇厚飽滿，搭配入口清新的糕點，茶與食的風味協奏，此時恰好秋天趕來共飲一杯，共享這份「浮生半日閒」的愜意。

+ 2

如若更喜歡清淨的氛圍，則可以選擇後院的包廂，茂密的竹林形成天然的屏障，將外界的繁雜與喧囂隔絕開來，包廂內被360°的竹林環繞，處處皆是綠意。

在這種環境中與友人品茗閒談，慢慢感受中國茶道的魅力，難怪古時的文人會感嘆「無事小神仙」……

孔境茶室

地址：深圳寶安區泰華梧桐島16A

交通：深圳地鐵1號線固戍站D出口

營業時間：10:00-21:00



2. EPICE瀧涎：高爾夫花園裡的下午茶

「EPICE瀧涎」是隱匿在沙河高爾夫球會中的一家花園餐廳，浪漫的法式花園碰撞多彩自然的東南亞風情，在這裏可以靜靜享受一下午的閒暇時光。

午後，綠意盎然的庭院中微風拂過，戶外的椰樹、草場、噴泉充滿了鬆弛的氣息，彷彿置身於喧囂城市中的後花園。

+ 3

自然與浪漫刻進明麗的秋光中，在這裏與朋友談天說笑，享用美食的同時感受自然氛圍。

餐廳的戶外部分是超大的球場草坪，還能欣賞客人在草坪上練習推杆，球會獨有的花園氛圍讓這裏區別於其他餐廳，處處都充斥着陽光與活力。

和朋友小聚，想要開啟一段浪漫莊園的約會，那麼一定不能錯過下午茶套餐——莫奈花園，彷彿把一整個夢境花園都搬上了餐桌。

9款經典的鹹點和甜點結合做成的mini世界，周圍被鮮花和綠植環繞作為點綴，簡直是視覺和味覺的雙重享受，在舌尖上演繹浪漫的感官際遇。

用一壺紅茶或是喜歡的花茶，來搭配口感豐富的甜品，每一口都讓我滿是期待。

EPICE瀧涎．高爾夫花園餐廳

地址：深圳南山區沙河東路1號沙河高爾夫球會俱樂部101

營業時間：06:00-23:00



3. TARENTUM萄木：誤入「西湖」窗景的brunch

很難想象深圳還有這樣的世外桃源，一幢純白的獨棟別墅屹立在湖畔之上，「TARENTUM萄木」彷彿一座獨立的島嶼餐廳，浪漫氣息撲面而來。

還未進入就被餐廳一整面的酒櫥吸引，透過落地窗隱約可見室內的高級環境，自帶地中海風格的優雅氛圍，處處彰顯了用餐的儀式感。

+ 4

走進餐廳，暖色調的氛圍讓整個空間彰顯着高級的質感，綠植的點綴恰到好處，縷縷陽光灑進室內緩緩移動。

臨窗而坐，整個人都被秋日裏温暖的陽光籠罩，抬眼間，不禁被窗外的景色所吸引，彷彿把整個西湖的風景搬了進來，美得像一幅水墨畫……

莓果烤希臘鬆餅口感極為濃郁香甜，酥脆紅醬烤雞翼更是香酥可口，再搭配上清爽的果茶，像是一陣清風輕拂，整個人完全被美食治癒了。

這裏沒有車水馬龍的喧囂，也沒有形色匆匆的人群，有的只是窗外的滿眼綠意，和獨享一方的恬靜和愜意。

TARENTUM萄木

地址：深圳南山區濱海大道歡樂海岸曲水灣23棟23-1A

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E出口

營業時間：11:00-22:00



4. 大運書吧棠悦咖啡：藏在「森林」裡的靜謐之處

「大運書吧棠悦咖啡」坐落於大運公園的U型湖畔，純白色的獨棟建築，在綠林中顯得格外矚目，周圍被綠意環抱，眼前就是碧波浩渺的湖景。

還未走進時，就被它周圍雅緻的環境所深深吸引，鮮花、綠樹、草坪、馬卡龍色系的休閒桌椅……彷彿走進了一座私人秘密花園，充滿着愜意的氣息。

+ 5

推門而入，目之所及便是木質的書櫃、舒適的吧枱，配上裝點其間的綠植、極具氛圍感的吊燈，温馨靜謐的環境，不禁讓我整個身心都放鬆下來。

放眼窗外，是綠樹和湖泊交織而成的美景。

靜坐於窗前，看着窗外搖曳的樹葉品嚐美食，會讓人完全忘記身處於冗雜的大城市之中。

在主理人的推薦下，我嘗試了幾款飲品和甜點，西柚氣泡美式、熱桂花拿鐵、西柚蛋糕、抹茶蛋糕，每一款都讓人驚豔。

得閒時，約上三兩好友，來這裏發呆避世，或喝杯咖啡、看本書，焦躁的心靈瞬間被治癒。

人來人往的下午茶餐廳，藏着秋天最治癒的模樣，趁現在，不負秋日好時光。

以天為蓋，以地為廬，加一勺清風做調料，當明媚的陽光激起食物的香氣，已分不清美食和美景，到底哪一樣更值得說道。

大運書吧棠悦咖啡

地址：深圳龍崗區龍飛大道267號

交通：深圳地鐵16號線大運中心站

營業時間：10:00-20:00



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