深圳3種「雨天遊玩方式」：公園放空、Cafe茶室聽雨、書吧靜心

春夏之交，又是綿長的陰雨天，熟悉的濕漉漉的氣息撲面而來。

推薦到深圳的「3種雨天度假方式」，收好這份清單，一起啟程～



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去公園感受雨中的寧靜葱鬱，茶室小坐聽雨的清幽意境，躲進書屋中的精神避難所。

雨天小森林，被盛大的綠意治愈

在城市中度假，逛公園是很好的解壓方式，推薦兩個適合陰雨天逛的深圳公園，出發吧，一起在公園裏吸氧。

1. 中心公園：CBD裏超治癒的綠光森林

「中心公園」位於福田中心區，與其他公園相比，這裏更加低調奢華，以得天獨厚的位置優勢，成為一片城市綠洲。五大片區，不同片區有通道相連，湖畔河道環繞着綠地草坪，各種球場和健身設施也應有盡有。

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一場雨過後，中心公園像極了電影裏的場景，眼前是超治癒的「綠光森林」，空氣濕漉漉的，草地上、森林裏，散發的氣味無比清新。

深圳「頂流」彎彎椅

位於E區的彎彎椅是中心公園內最為搶手的位置，超舒服的椅子，躺下了就不願意再起來，建議所有公園都安排上。

面朝湖水，偶爾有微風吹過，湖面漾起漣漪，躺在椅子上看蓮花蓮葉隨着水波起起伏伏，悠然愜意。在這裏躺下看書、發呆，又或者什麼都不去想，感受「公園20分鐘效應」。

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美人蕉花海

再往深處湖邊，有一大片美人蕉花海，橘粉色的花朵開得肆意，擠擠挨挨，遠看尤為壯觀。也可以沿着木棧道走至近處，和花海來一次「親密接觸」。

中心公園

地址：福田區皇崗路

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口，步行636m

開放時間：周一至周日6:00-23:00

門票及預約：無需預約/免費參觀



TIPS：

彎彎椅：導航風雨軒書吧附近



2. 荔香公園：現實版綠野仙蹤

在南山有個好看的老牌公園：荔香公園，總面積220000m²，古荔枝樹有1000多棵，佔了公園三分之一的面積，樹木四季長青，蓊鬱繁茂，春秋碩果盈枝，滿園飄香，因此得名「荔香」。

公園裏，肆意生長的生命力

在浸潤清新的空氣中，闖進這片藏在城市裏的綠野仙蹤。肆意穿梭在森林與草地之間，抬頭看荔香公園，整個人都被「綠色能量」包圍，配上歪歪扭扭的荔枝樹和幾把長椅，彷彿是童話裏走出來的場景。

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走在公園裏，安靜得像是一個巨大的樹洞，只能聽到鳥鳴聲，偶爾有在草坪散步的小貓路過，在這裏度假，愜意一詞也隨之變得具象化。

荔香公園

地址：南山區南頭街道深南大道南側

交通：深圳地鐵1/12號線桃園站

開放時間：周一至周日06:00-23:00

門票及預約：無需預約/免費參觀



窗景聽雨，適合放空的咖啡廳和茶室

1. KOFU：日式獨棟·小木屋咖啡廳

有網友說它是「深圳最值得去的窗景咖啡廳」，為了這扇窗我來到了KOFU，大面積的玻璃窗中滿是綠意，每個角落都很鬆弛慵懶。

整體是日系木屋裝修，舒服到想在這裏待上一整天。門前是別緻的庭院，映入眼簾是蒼翠的松樹。屋前有塌塌米，覓一處坐下自有一方靜謐。

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窗外滿眼綠意，和貓貓一起喝咖啡

雨天時，在森林中的小木屋中聽雨，滴答滴答的聲音能帶走無盡瑣事。

店裏養了兩隻小貓咪，特別温順，經常在吧枱趴着就睡着了，這種氛圍完全是夢中會出現的場景，真的很治癒。

這也一個幾乎自由的地方，每個人都沉浸在小天地中，沒有拘束，互不打擾。看書、辦公、學習和放空，一切都可進行。

KOFU有獨立的烘焙區，玻璃櫥窗中的麪包看着就很有食慾，比較推薦有特色的楓糖拿鐵和可頌。

KOFU ESPRESSO（高時店）

地址：龍崗區坂田街道環城南路22號D區1層

交通：深圳地鐵5號線楊美站B出口，步行500米

開放時間：周一至周日10:00-18:00



2. 孔境茶室：隱於湖心島中的避世茶館

「孔境茶室」坐落於泰華梧桐島的湖心島中，是城市內難得的避世之所。從棧道穿過蘆葦叢，四周綠野環繞、靜謐深幽，偶爾有孔雀在此閒庭漫步，頗有種世外桃源的悠然意境。

樹蔭下，在小島臨湖而坐

沉浸式體驗沖茶執器的過程，儀式感和沸水一起升騰氤氲，湯感醇厚飽滿，搭配入口清新的糕點，茶與食的風味協奏，享受這份「浮生半日閒」的愜意。

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如若更喜歡清淨的氛圍，則可以選擇後院的包廂，茂密的竹林形成天然的屏障，將外界的繁雜與喧囂隔絕開來，包廂內被360°的竹林環繞，處處皆是綠意。

孔境茶室

地址：寶安區泰華梧桐島16A

交通：深圳地鐵1號線固戍站D出口，步行1.3km

開放時間：周一至周日10:00-21:00



氛圍感書吧，生活中的精神避難所

1. Tri Space新青年會客廳：美式復古氛圍書吧

與其叫它書吧，不如把它當作一個居家型空間。書店、咖啡廳、簡餐、自習空間……你可以在這裏感受到如家一般的舒適與放鬆，靜靜享受一個午後。

入內需要換鞋，倒真是還原了作客的感覺～從棕木色的大門口進入，映入眼簾的便是一整面的書牆和舒適的「客廳」，出餐區也被打造成了開放式的廚房空間，舒服到恨不得想搬進去！

+ 4

每處細節皆為貼心打造

在這不大的複式空間裏，感受到主理人想和我們分享的生活美學。

每一把椅子、每一處佈置都是老闆精心打造的藝術角落，在這裏你可以直接席地而坐、悠閒地半躺在沙發上、也可以找個角落翻翻書……

新青年會客廳Tri Space

地址：南山區華聯城市中心T5棟209

交通：深圳地鐵9號線荔林站C出口，步行390m

開放時間：周一至周日10:30-21:00



2. 溪木素年：蛇口居民區的隱世書店

這是一家由夫妻經營的獨立書店，門面平平無奇甚至有些歷史感，是一不留神就會錯過的存在。

直到創始人在豆瓣上發起「以書會友」、「周末一日店長」、「書店夜談」等活動，書店開始慢慢有了人氣。漸漸地，溪木素年被更多的文藝愛好者熟知，成了城市裏有温度、被大家所熟知的地標。

小小的，像家一樣的書店

走進溪木素年，撲面而來的是舊書籍特有的氣味，緊接着就是被這裏自成一派的「反差感」所震撼：窗外是車水馬龍的街道，店內則是一副歲月靜好、與世無爭的模樣；堆了滿屋的書籍和物件，卻雜而有序。

+ 2

房間四周都是古色古香的書櫥，書籍分門別類，人文社科居多。無論是自習、工作、還是翻閲書籍，焦慮不安的心都會莫名地安心下來。

在店內點上一杯喝的就可以坐一天，商場公園逛膩了，不如來溪木素年尋覓這座城市的另一面。

溪木素年

地址：南山區工業一路7號順發商廈1樓

交通：深圳地鐵2號線蛇口港站C出口，步行330m

開放時間：周一至周日10:00-22:00



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