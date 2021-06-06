是舞者也是演員的韓藝璃。｜劉美兒專欄｜影島筆記

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-06-06 12:00

《農情家園》其中一個最大的話題，莫過於韓國演員尹汝貞獲國際獎項，資深演員在電影中大放異彩，演技當然毋庸置疑。而個人觀感，整體作品並沒有太打動我，感覺是，期望延伸的支線多，能真正逐一深入詮釋的機會少，稍有可惜。不過演員演出肯定是精彩的，除了尹汝貞，還不忘演妻子、女兒、母親的韓藝璃，那位人在彼邦，思念娘家時頓感孤單、為眼前家庭生活不順，諸事拮据而疲於奔命的異鄉女子。

文：劉美兒

韓藝璃有種內歛和耐看的美。我們慣常形容「自然」、「有個性」，她其實擁有更多，眉目笑容，也柔也剛。總覺得與她本身是位舞者有關，擅於透過身體動作，往深處探索，久而久之，自有氣質。談到扮演人家女兒，或可以回頭看去年的《了解的不多也無妨，是一家人》。之於許多觀眾，劇名或許有點彆扭，易被誤會成情節拉扯不斷的家庭狗血劇。然而並不。

「卒婚」固然是全劇最想探討的重心，母親提出與丈夫維持婚姻關係，但各自出走，追尋所渴求的人生。更吸引我的，更是韓藝璃的角色，非常現實到位。她演活了並非老大也非老么、排行中間的孩子。無必要像長女一樣事事嚴肅，也沒有她的權威，同時又不過度依賴誰。生活或許闖了點小禍，不過，但凡家中出大事，她總能擔當，協調各人，平息一切。

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這位「中間的孩子」其實也暗暗追尋夢想。本已在一家具規模的出版社打好根基，工作穩定。而她選擇離開，逐步走向低薪又冒險的獨立出版之路。她有自己要闖蕩的世界。即使只給她一片小小空間，也隨即自由如舞者，跳躍律動。

（專欄「影島筆記」每周日刊出。本文不代表藝文格物立場）