關於韓劇：不要忘記娛樂背後的勞動血汗｜劉美兒專欄｜影島筆記

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-05-30 12:00

一直在談韓劇的精采之處。韓流作為商業計算極其精準的文化產業，面向國際，大量輸出，項目一旦開展，本來就不容有失。可藝人自殺、拖欠薪水、性暴力、語言欺凌、過勞等狀況屢見不鮮。這些結果，顯然統統來自業界俯拾即是的潛規則。這些痛苦，並非單憑一句「今天也辛苦了」之類的慣用勉勵語就能抵銷。

文：劉美兒

《消逝的韓光》一書，正正努力提醒我們，「娛樂」這回事，向來不單只有華麗。作者李韓率，便是這個巨大反差的目擊者。如有留意韓國新聞，數年前某劇的副導播因身心疲憊，不堪壓力而自殺。逝者李韓光便是作者的親兄。事隔數月，電視台最後不敵社會輿論才肯正式道歉，而他也沒有就此作罷，堅持成立人權中心，繼續收集業界勞動者的舉報，為他們爭取權益。

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連續劇的誕生過程中，劇組每周過百小時的地獄式拍攝工作，彷彿已經不在話下。對韓劇稍有認識的觀眾會知道，連續劇可以是百分百事前製作，也有拍了四五集便開播的半事前製作。另外所謂「邊拍邊播」模式，用意是拿揑觀眾的即時反應和收視點，給餘下集數作參考。這意味著什麼呢，就是原劇情有機會被推翻，重新擺棋，而劇組又馬上陷入高壓的追趕狀態。

《消逝的韓光》（照片由作者提供）

李韓率更抽絲剝繭，仔細解說連續劇的製作過程，目的是暴露其中一個惡魔源頭：外包制度。擁有最大管理權力的電視台和製作公司，不必然為所有勞工負責。美術、收音、燈光等專業團隊如屬外發，各組領頭或指導，因這種合約結構，就算本身是勞工，也隨即變成資方身分，各自聘用旗下組員，變相承擔許多法律責任。拍攝期間萬一出了差池，因為這種千瘡百孔的制度，誰也無法直接向電視台或製作公司爭取公道。

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《消逝的韓光》是一部讓人讀得心酸的書。李韓率憶述，得知兄長自殺消息之前的數分鐘，電視台人員還不斷向其母數落和詆毀失蹤哥哥的工作表現如何「惡劣」。體制雖不公，但總被辯解成「這是娛樂行業的特性」，食得鹹魚抵得渴。驟眼看似合理，背後卻把勞工應有的權利徹底扭曲。受眾如我們，若都喜愛這些創作成品，更應站在勞動者和貢獻者那邊，共同直視其陰暗、但非常真實的一面。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：不要忘記娛樂背後的勞動血汗。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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