申遺成功的日本盂蘭盆舞等41種「風流舞」　寄託著生活安寧的願望

撰文：nippon.com
出版：更新：

在疫情導致社會經濟活動受到嚴重限制的時期，我們每一個人在多大程度上感受到了「普通」的珍貴呢？各地流傳的盂蘭盆舞和念佛舞等「風流舞」中，寄託著人們趨避瘟疫和戰爭等災禍，追求安穩、普通生活的真切願望。

盂蘭盆舞、念佛舞等24個都府縣自古傳承至今的41種民間傳統表演藝術「風流舞」，被列入聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄。

風流舞展現的是華美、引人注目的「風流」精神，舞者在熱烈的氣氛中，隨著笛子和太鼓等樂器的伴奏翩翩起舞，反映出不同地區的歷史和風土人情。它們各具特色，同時又具有共性，那就是全都寄託著驅災辟邪、悼念亡者、祈求豐收等人們對安寧生活的美好願望。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會評價稱，它促進形成了一個網路，將男女老幼融為一體，培養了人們對社區的歸屬感。在疫情蔓延的非常時期，幫助人們共度難關。

這41種「風流舞」均是國家指定重要非物質民俗文化遺產。它們擁有和2009年入選的神奈川縣三浦市「Chakkirako（少女們身著盛裝，手持扇子或彩竹棒表演的一種舞蹈——譯註）」相同的元素，屬於一體化的擴充申遺方案，所以入選遺產名錄後，日本的非物質文化遺產沒有增加，仍為22件。

戴Rolex勞力士等於戴着世界文化遺產？瑞士和法國機械錶雙雙入榜芒果糯米飯｜擬申聯合國非物質文化遺產　加不加椰漿掀泰國人爭論

入選非物質文化遺產名錄的41種「風流舞」如下。

〈東北地區〉
永井大念佛劍舞（盛岡市）
鬼劍舞（岩手縣北上市、奧州市）
西馬音內盂蘭盆舞（秋田縣羽後町）
毛馬內盂蘭盆舞（秋田縣鹿角市）

〈關東地區〉
小河內鹿島舞（東京都奧多摩町）
新島大舞（東京都新島村）
下平井鳳凰舞（東京都日出町）
Chakkirako（神奈川縣三浦市）（2009年已入選）
山北峰入（神奈川縣山北町）

日本文化｜為何櫻木花道謝罪要剃光頭？被視為上古五刑之一的原因日本文化｜深入骨髓的性別概念：原來這些食店只有男人或女人去？【日本文化】日本人從來唔Say No？　日文中3個代替「NO」的說法

〈甲信越地區〉
綾子舞（新潟縣柏崎市）
大之阪（新潟縣魚沼市）
無生野大念佛（山梨縣上野原市）
跡部念佛舞（長野縣佐久市）
新野盂蘭盆舞（長野縣阿南町）
和合念佛舞（長野縣阿南町）

〈中部地區〉
郡上舞（岐阜縣郡上市）
寒水掛舞（岐阜縣郡上市）
德山盂蘭盆舞（靜岡縣川根本町）
有東木盂蘭盆舞（靜岡市）
綾渡夜念佛與盂蘭盆舞（愛知縣豐田市）
勝手神社神事舞（三重縣伊賀市）
近江湖南Sanyare舞（滋賀縣草津市、栗東市）
近江kenketo祭舞長刀（滋賀縣守山市、甲賀市、東近江市、龍王町）

〈近畿地區〉
京都六斎念佛（京都市）
Yasurai花（京都市）
久多花笠舞（京都市）
阿萬風流大舞小舞（兵庫縣南Awaji市）
十津川大舞（奈良縣十津川村）

日本關東關西差別在哪？《守貞漫稿》圖文記錄19世紀三都風俗異同京都人個性差、外牆仲放「壞心眼石頭」？揭開被日本人討厭原因日本家傳戶曉《忠臣藏》改編自江戶史事　五大原因令人愛不釋手

〈中國地區〉
津和野彌榮神社鷺舞（島根縣津和野町）
白石舞（岡山縣笠岡市）
大宮舞（岡山縣真庭市）

〈四国地區〉
西祖谷神代舞（德島縣三好市）
綾子舞（香川縣Mannō町）
瀧宮念佛舞（香川縣綾川町）

〈九州地區〉
感應樂（福岡縣豐前市）
平戶Jyangara（長崎縣平戶市）
大村沖田舞、黑丸舞（長崎縣大村市）
對馬盂蘭盆舞（長崎縣對馬市）
野原八幡宮風流（熊本縣荒尾市）
吉弘樂（大分縣國東市）
五瀨荒舞（宮崎縣五瀨町）

東瀛印象｜與「錦繪」「浮世繪」齊名　日本「歌舞伎」欣賞指南日本曾有56個「小京都」遍地鴨川與庭院？京都風光不再市鎮紛割席日本文化｜禮貌守規矩？日本人喺呢3個情況會露出嚇你一跳真面目【日本文化】在日本用餐的兩個大忌：筷子竟然不能這樣放？與陌生人共浴、返學着校服…10個令歐美遊客大受衝擊的日本文化！日本飲食文化｜關東關西9種料理差異　簡單到連飯糰也不一樣？跟著村上春樹等日本文豪吃遍東京　小栗旬曾到太宰治愛店重現經典

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】

非物質文化遺產
日本文化
日本藝術
表演藝術
日本打卡
日本旅遊
日本旅行
表演藝術
nippon.com