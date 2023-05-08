申遺成功的日本盂蘭盆舞等41種「風流舞」　寄託著生活安寧的願望

在疫情導致社會經濟活動受到嚴重限制的時期，我們每一個人在多大程度上感受到了「普通」的珍貴呢？各地流傳的盂蘭盆舞和念佛舞等「風流舞」中，寄託著人們趨避瘟疫和戰爭等災禍，追求安穩、普通生活的真切願望。



盂蘭盆舞、念佛舞等24個都府縣自古傳承至今的41種民間傳統表演藝術「風流舞」，被列入聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄。

風流舞展現的是華美、引人注目的「風流」精神，舞者在熱烈的氣氛中，隨著笛子和太鼓等樂器的伴奏翩翩起舞，反映出不同地區的歷史和風土人情。它們各具特色，同時又具有共性，那就是全都寄託著驅災辟邪、悼念亡者、祈求豐收等人們對安寧生活的美好願望。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會評價稱，它促進形成了一個網路，將男女老幼融為一體，培養了人們對社區的歸屬感。在疫情蔓延的非常時期，幫助人們共度難關。

這41種「風流舞」均是國家指定重要非物質民俗文化遺產。它們擁有和2009年入選的神奈川縣三浦市「Chakkirako（少女們身著盛裝，手持扇子或彩竹棒表演的一種舞蹈——譯註）」相同的元素，屬於一體化的擴充申遺方案，所以入選遺產名錄後，日本的非物質文化遺產沒有增加，仍為22件。

入選非物質文化遺產名錄的41種「風流舞」如下。

〈東北地區〉

永井大念佛劍舞（盛岡市）

鬼劍舞（岩手縣北上市、奧州市）

西馬音內盂蘭盆舞（秋田縣羽後町）

毛馬內盂蘭盆舞（秋田縣鹿角市）



〈關東地區〉

小河內鹿島舞（東京都奧多摩町）

新島大舞（東京都新島村）

下平井鳳凰舞（東京都日出町）

Chakkirako（神奈川縣三浦市）（2009年已入選）

山北峰入（神奈川縣山北町）



〈甲信越地區〉

綾子舞（新潟縣柏崎市）

大之阪（新潟縣魚沼市）

無生野大念佛（山梨縣上野原市）

跡部念佛舞（長野縣佐久市）

新野盂蘭盆舞（長野縣阿南町）

和合念佛舞（長野縣阿南町）



〈中部地區〉

郡上舞（岐阜縣郡上市）

寒水掛舞（岐阜縣郡上市）

德山盂蘭盆舞（靜岡縣川根本町）

有東木盂蘭盆舞（靜岡市）

綾渡夜念佛與盂蘭盆舞（愛知縣豐田市）

勝手神社神事舞（三重縣伊賀市）

近江湖南Sanyare舞（滋賀縣草津市、栗東市）

近江kenketo祭舞長刀（滋賀縣守山市、甲賀市、東近江市、龍王町）



〈近畿地區〉

京都六斎念佛（京都市）

Yasurai花（京都市）

久多花笠舞（京都市）

阿萬風流大舞小舞（兵庫縣南Awaji市）

十津川大舞（奈良縣十津川村）



〈中國地區〉

津和野彌榮神社鷺舞（島根縣津和野町）

白石舞（岡山縣笠岡市）

大宮舞（岡山縣真庭市）



〈四国地區〉

西祖谷神代舞（德島縣三好市）

綾子舞（香川縣Mannō町）

瀧宮念佛舞（香川縣綾川町）



〈九州地區〉

感應樂（福岡縣豐前市）

平戶Jyangara（長崎縣平戶市）

大村沖田舞、黑丸舞（長崎縣大村市）

對馬盂蘭盆舞（長崎縣對馬市）

野原八幡宮風流（熊本縣荒尾市）

吉弘樂（大分縣國東市）

五瀨荒舞（宮崎縣五瀨町）



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