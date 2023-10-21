台北自由行｜亞洲最大「誠品生活」開幕實探　5層6萬㎡的文藝天堂

誠品在人們心中的意義，早已超越閲讀‍。



誠品，是很多人心目中的文藝天堂。猶記得三年前台北敦南誠品閉店時，5萬人在大雨中送別。

好在它沒有讓我們等太久，就迎來了另一個有里程碑意義的新店。9月底，亞洲最大的「誠品生活」開業。它位於台灣新北市裕隆城，面積超6萬平米，共5層樓。

與其説它是書店，不如説是一座立體的微型城市。裏面引進了250+品牌，有長達50米的閲讀大道、3大表演空間、親子區「顛倒花園迷宮」，還有以台灣原生植物所打造「野花園」。

它的前衞之處在於，提供了一種精緻有品位的生活方式。人們既可以在這裏深度閲讀，也可以去看演出，還能在咖啡館或餐廳小坐片刻，吃喝玩樂一應俱全，一整天的需求都能滿足。

9月底試營業時，我們就第一時間去現場打卡。

亞洲最大誠品 6萬平米的文藝天堂

去的那天正是工作日，早上11點左右，停車場已經是排隊才能進入的狀態，可見有多火爆。

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走進誠品生活，第一眼就看到可愛的兔子尼尼，它目測有10米高，張開手彷彿熱情地迎客。這是藝術家黃本蕊創作的作品，兔子沒有表情，似乎是在挖掘人們藏起來的情緒。在它的旁邊，還有人表演魔術和話劇。

來到2樓，一片空中花園映入眼簾，周圍被台灣原生植物包裹，遠眺視野開闊，是放空休憩的好去處。

3樓有很大的展演空間，還有充滿童趣的親子區。這裏以經典兒童文學《秘密花園》中的場景為靈感，在天花板上打造了一座「顛倒花園迷宮」，綠油油的奇幻造型樹叢，吸引了不少孩子的目光。

為了營造別樣的閲讀體驗，4樓是設置了30米高的挑高天井。陽光自然灑落進來，形成明暗交織的光影。

長達50米的閲讀大道貫穿，把不同書籍串聯起來，多媒閲讀區則把線上線下結合起來，再加上新北最大親子共讀的兒童書店，每個年齡段的人都能找到感興趣的好書。

書店的裝修頗有復古意味，搭配隨處可見的拱門設計，拍照非常出片。‍

很多讀者窩在椅子、階梯，或直接坐在木地板上，翻閲心儀的書。

讀累了，還可以去負一樓覓食，有不少輕食和飲料店，不過每家都在排隊。其他樓層也有餐廳，零散分佈在角落裏。

除了出售書籍和文創商品，誠品還打造了3大動態空間，分別是挑高12米的實驗場、黑盒子、紅廳，這裏會不定期推出展覽、音樂會、講座等。

實驗場的首展，邀請了澳洲ENESS科技藝術團隊亞洲獨家展出《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》，奇幻角色與AI技術的結合起來，再加上垂直觀展的視覺效果，給人感覺特別酷炫。

250+品牌 「日咖夜酒」成為現實

穿梭在裕隆城誠品，處處都能發現驚喜。認真逛的話，足以消磨一整天時間。

這裏有誠品旗下大多數品牌，如誠品書店、誠品文具、expo誠品文創、誠品酒窖、誠品聚聚樓等，還有被人們譽為「最文藝生鮮店」的誠品知味市集。誠品在台最大的黑卡會員專屬空間 eslite premium，也已對外開放。

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要説文青最愛，必定少不了咖啡廳，這裏有星巴克、CAFE!N、NxCoffee。CAFE!N攜手屢獲紅點獎的韓國户外品牌 Helinox ，將户外限定露營椅移到咖啡廳裏。星巴克在有公園景觀的落羽松廣場，打造户外露天咖啡座。主打智能熱浮風烘豆機的NxCoffee，讓大家在科技感十足的店裏，享受新鮮現烘的咖啡。

「日咖夜酒」亦成為現實，金色三麥及默爾 pasta&pizza都推出露天啤酒吧，並延長營業時間至深夜。‍‍

還有，近20家主題餐廳、超百家來自世界各地的美食，味蕾能得到極大滿足。

它們大多是當地首店或有特色的店。比如「養心沙龍」，是「養心茶樓」打造的全新體驗店，把素菜做出了無數花樣。Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒，不僅味道出挑，氣氛特別好，可以在私人包廂一邊吃一邊看主廚火焰秀。‍‍‍

主打綠色保養的expo BEAUTY，也在這裏開出了全台最大門店，集合了近50家當地美妝香氛、食補保養、植栽花藝好物。

誠品還和小眾生活美學集合店1010合作，推出新品牌「ESLITE SENSE 10/10」，提供美妝、香氛、生活小物等。

UNIQLO、MUJI、niko and、studio CLIP、GLOBAL WORK等服飾連鎖品牌，更是標配，幾乎能滿足人們生活所有生活需求。

誠品的意義 一直引領着書店的改革

多年來，誠品一直引領着書店的改革。‍它做過很多反商業的作為，比如開店理念是「連鎖不複製」，亞洲的50多家店每家都不一樣。

24小時不打烊的經營模式，也是它最先開始嘗試的，為城市留下一盞書燈。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

它還做過很有有意思的探索，比如把書和文創用品、展覽結合起來，在書店裏賣菜、賣魚等。這兩年，模仿它的書店比比皆是。‍

不過，它開始探索新玩法。採用「大小並行」的開店模式，大店是差異化生活地標， 社區店把閲讀融入日常之中。

誠品的不斷煥新，源於它的情懷。每次讀誠品創始人吳清友的故事，都會被深深打動。

他在《誠品時光》中寫道：「一九八八年，我深覺自己的渺小，生命的無常，想追尋一處能讓身心安頓、心靈停泊之所在，將活了三十八年的生命歸零，創辦誠品，人生重新啓程。」

在他身患疾病的人生低谷期，閲讀陪伴他熬過那段困頓時光。於是，他也想把「人文、藝術、創意、生活」的種子散播出去。

誠品開闢了一種新的閲讀形式，來到這裏人，在優雅的空間美學氛圍中，享受身心被安頓的喜悦。書店、音樂、花店、咖啡館、畫廊等場域，只是創造優雅氛圍的元素。或者説，是閲讀的延伸。

這次「造一個城」式的超大門店開業，無疑是它的又一創新。期待身邊有更多像誠品一樣人文情懷濃厚的書店，能讓人們從容地進入閲讀時光。