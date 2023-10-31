深圳南山歡樂海岸藝術展《穿越時空的愛麗絲》必打卡10米高愛麗絲

一部世界名著，一場奇幻漫遊，AiIris愛麗絲在深圳睜開雙眼，流傳160年的經典童話與科技藝術的當代美學世紀碰撞。



2500平米超大展廳，11位嶄新數碼童話角色，10米高的巨型愛麗絲雕塑，9個大型沉浸式童話場景，紅心皇后、瘋帽客、白兔先生、渡渡鳥……這些熟悉的角色，將與愛麗絲一起來到現實世界。

2023深圳新潮藝述周主單元數碼藝術大展《穿越時空的愛麗絲》，即將帶領我們赴一場穿越時空的約定。

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覺醒&共生 2023深圳．新潮藝述周

「當數碼藝術遇上科學技術」，這充滿未來感的命題如果放到現實當中，該如何呈現。2023深圳．新潮藝述周，或許會告訴你答案。

由深圳市文化廣電旅遊體育局指導、SIPIC新諍信數碼文化出品、新潮藝述主辦的「2023深圳．新潮藝述周」，將於9月29日至12月28日落地深圳歡樂海岸。

本屆新潮藝述周以「覺醒&共生」為年度發布主題，以「藝術+科技」為實驗策展方向，以全球經典愛麗絲童話故事為二次數碼藝術創作靈感來源，推出了「主單元、實驗單元、公關藝術單元、深圳特別單元」四大主題單元。

藉助前沿技術，構築了一場跨越虛擬與現實、藝術與科技、文化與城市的未來沉浸數碼體驗。

「藝術+科技」超現實數碼藝術大展 穿越時空的愛麗絲

《穿越時空的愛麗絲》作為2023深圳新潮藝述周的主單元數碼藝術大展，以大英圖書館館藏160年來經久不衰的童話《愛麗絲夢遊奇境》為靈感源泉，依據 「Story Drives Design（故事驅動設計）」的新潮策展思路，為我們開啟了一場「穿越時空」的奇幻之旅。

數碼藝術賦予愛麗絲的全新數碼形象，也將打開虛擬與現實世界的邊界。

在本次展覽中，新潮藝述實驗室聯合了一批導演、策展人、藝術家、媒體人、設計師、大模型工程師等跨學科青年人才，利用前沿技術手段深度還原全球經典童話故事的虛實共生場景，呈現出獨一無二的展覽奇境。

經典的「愛麗絲」將在2023獲得全新數碼生命，並以醒目的當代審美圖式呼籲藝術自我的「覺醒」和城市生態的「共生」。

橫跨一個半世紀的文化IP——生於英國，走向世界的少女

19世紀，英國作家路易斯卡羅（Lewis Carroll）創作了《愛麗絲夢遊仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）。

自此，深受大眾喜愛的「愛麗絲」形象經歷了整整橫跨一個半世紀的改造與重塑。無數我們耳熟能詳的著名藝術家、兒童繪本插畫師都為這個純真可人的少女着迷，用他們極富創造力的畫筆不厭其煩的勾勒出每個時代「愛麗絲」的樣貌。

金髮碧眼、身着藍色圍裙、腳踩黑色瑪麗珍鞋的「愛麗絲」逐漸成為一個極具標誌性的文化符號活躍於世界的各個角落。

巨型「愛麗絲」的創世覺醒——愛麗絲？是Ai…AiIris愛麗絲！

從未見過這樣巨型的「愛麗絲」——微翹的金色短髮展示出前所未有的利落俏皮；靈動的雙眸如此近在咫尺，打量着每一個行人，天真好奇。

「AiIris愛麗絲」在巨蛋型的展廳中破殼，用飽含對世界探索的神色，觀看這座日新月異的東方之城，憧憬着藝術與科技交織的迷人未來。她將以覺醒之姿，在深圳掀起一陣新潮狂飆的打卡颶風。

AiIris愛麗絲和她的10個仙境旅伴——在奇幻冒險中與您同行

除了AiIris愛麗絲之外，本次展覽中的其他10位原著角色也將首次獲得嶄新數碼生命，在如夢如幻的沉浸式展廳中與我們互動。

這些歷時數月打造的全新童話形象，既留住了經典童話的神韻，又融入了當代審美元素，展現出更為貼近時代脈搏的藝術面貌，呼喚着我們更為深切的情感共鳴。

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前所未有的超現實沉浸空間——仙境不再是夢境

展覽貫徹「詩意藝術、科技前行」理念，運用生成式人工智能（AIGC）、三維激光掃描（3D Laser Scanning）、裸眼3D（Naked-Eye 3D）、影像騎士（Visual Jockey）等聲光技術，將人們熟知的愛麗絲場景進行重新解構。

通過互動裝置（Multi-Sensory Installation）和實時渲染（REAL-TIME）等故事化交互技術，將藝術敘事與展覽體驗深度融合，形成多感官、超沉浸的數碼藝術空間。

我們會與愛麗絲一同，墜入洞穴，體驗一場如夢境般的超現實感官之旅。

開啟一場超次元對話——噓！讓AiIris愛麗絲親口對你說……

本次主題展將在線下首次呈現「AiIrisChat 愛麗絲未聊」科技互動裝置。以時下大火的Chat GPT為靈感，在這個神奇的數碼世界裏，「AiIrisChat 愛麗絲未聊」邀請我們與愛麗絲展開一場別樣的互動體驗。

無論您是想與她暢聊心事，還是想與她共同定格獨特時刻，甚至是在夢境中與她相遇，「AiIrisChat 愛麗絲未聊」都能替您實現：通過「對話（Chat）」功能，您能夠與愛麗絲親密對話，感受她的聰慧和活潑；通過「照相（Photo）」功能，還能夠生成屬於自己的愛麗絲AIGC漫畫風格照，穿越至童話世界；還可以通過完成對話、生成照片等任務解鎖漫畫視頻，探索愛麗絲的時間迷局！

四大單元 打造城市跨界藝術之旅

「2023深圳新潮藝述周」分設四大單元模塊：以數碼藝術大展為核心，由藝術商店、藝術跨界、藝術生活、AI藝術對話等內容組成的主單元；藝術與音樂、潮流、美食結合的實驗單元；通過本土化藝術設計打造深圳在地人文景觀的公共藝術單元，以及與深圳本地傳統藝術的對話鏈接科技場景的深圳特別單元。

整個新潮藝述周活動將持續三個月，關於未來科技+藝術的種種幻想，將在這裏融合交織，正等待着我們的到來，開啟一場跨越了時空界限的沉浸式數碼之旅。

2023深圳新潮藝述周主單元「穿越時空的愛麗絲」數碼藝術大展

地址：深圳歡樂海岸OCT創意展示中心

時間：周二至周日：10:30-18:00（17:00停止入場，逢周一閉館）

展期：2023.9.29-2023.12.28

票價：單人票88元人民幣，雙人票148元人民幣，優待票58元人民幣，親子票128元人民幣（1大1小，兒童身高限1-1.5米）



觀展須知：

1. 門票自2023年9月29日起至12月28日可用，周一閉館（法定節假日除外）；展館開放時間為10:30-18:00（17:00後停止入館）；入館一次有效，退場後禁止再次入場。

2. 購票觀眾持電子二維碼或紙質票至展館（深圳歡樂海岸OCT創意展示中心）1樓核銷入場。

3. 禁止攜帶軟裝飲料、食物及寵物入場；全館禁煙、禁止飲食，醉酒者謝絕入場；嚴禁攜帶打火機等易燃易爆物品及液體物品入場；未經許可，禁止隨意觸碰展品及相關設備；展館內禁止喧譁、奔跑、打鬧或影響他人正常觀展的行為；如在觀展過程中破壞館內展品、設施、物資等，一律照價賠償，主辦可追究其法律責任。

4. 展館內允許拍照、攝像；未經主辦方允許，請勿攜帶和使用閃光燈、自拍杆及三腳架等專業拍攝設備，禁止在展館內進行任何網絡直播及商業類拍攝活動。

5. 展館內無寄存處，請自行保管攜帶物品；如有遺失，主辦方不承擔責任。

6. 為確保觀展質量及觀眾安全，人流高峰期間，主辦方有權採取相關限流措施，請予以理解和配合。

7. 如遇特殊天氣、突發狀況、展館管控等不可預計、不可抗因素導致展覽訊息變更，或因內部活動安排調整展館開放時間，主辦方將在「新潮藝述周」公眾號及時推送相關訊息，請於觀展前確認後前往。

8. 主辦方有權拒絕任何違反上述觀展須知條例規定的觀眾入場或要求其離場；本次展覽最終解釋權歸主辦方所有，本觀展須知未盡事宜，請垂詢主辦方。



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