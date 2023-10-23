深圳福田好去處｜馬岩松最新展覽　欣賞中國最具影響力建築師作品

在城市的鋼筋水泥中，建築也具有生命力的特徵，是生活呼吸的空間。

9.29-12.17，「馬岩松：流動的大地」在深圳正式開展。



城市太冰冷，我希望建築給人空隙，解脱和自由。 馬岩松

「馬岩松：流動的大地」，深圳首展來了

這是正在設計深圳地標深圳灣文化廣場的中國建築師MAD馬岩松的展覽。展覽從建築師的設計思考、設計手稿等，一步步拆解為大眾展示，平日成為打卡建築到他們，原來也和我們的日常生活息息相關。

展覽中隨處可見建築愛好者對着一處模型研究學習，角落安放的座椅，為大家提供交流討論的休息地。也給予市民朋友們空間，讓大家分享心目中的理想城市。思考城市、社區、生活、建築之間的關係，在這裏，將看到人們如何打造與幻想理想的幸福城市。

這是MAD建築事務所創立以來，規模最大、最翔實的一次個展。超3000平方米的展覽空間展示了近20年的52個重要項目，其中不乏首次公開的設計內容與一眾全新制作的高精模型。

逛展覽時不難發現，平時不怎麼關注的建築、社區、城市建設，卻影響着我們生活的方方面面。

馬岩松是誰？

在建築行業裏有一句話，「建築師30歲前不可能成名，除非你是馬岩松。」

2006年，由馬岩松創立的MAD建築事務所贏得了國際競賽，設計了加拿大「夢露大廈」，成為首位贏得海外地標設計權的中國建築師，一舉成名。

近二十年的海內外實踐中，MAD馬岩松設計了多個城市地標，包括北京中國愛樂樂團音樂廳、哈爾濱大劇院、「森林中的火車站」嘉興火車站、鹿特丹移民美術館等等。目前還在設計一個王炸項目——《星球大戰》之父喬治盧卡斯的私人博物館——美國洛杉磯盧卡斯敍事藝術博物館。

深圳即將建成的新地標／深圳新十大文化地標之一，位於深圳南山區的「深圳灣文化廣場」，也出自MAD馬岩松之手。

而這次在展覽中，也能夠看到建築師對於城市、社區、市民生活等不同層面的思考，同時也向大家發問。

四大主題空間．深圳首展

通過主展廳「對話」、南展廳「進程」、藝術展廳「感覺即真實」和北展廳「狂想」四個部分，打造出一個聯繫人文歷史、自然生態與功能服務的迷你現代城市建築羣，也是影像與裝置藝術為一體的沉浸式藝術體驗空間。馬岩松所倡導的「山水城市」理念，滲透進每一件作品中，都會在這裏得以呈現。

城市還需要什麼？更多房子，還是公園？

四大篇章 瀏覽山水城市

第一章：「對話」 《圓桌對話》分享自己的理想城市

在展廳中央，設有一個大圓桌，桌上是將近一百個MAD的前任與現任建築師向市民發問，並讓大家分享，自己心目中的理想城市。

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「在超級城市裏，人與自然，應該是什麼樣的關係？建築怎麼樣成為一個城市文化的展示媒介？」

潔白的圓桌上 ，建築師們用馬克筆進行發問，市民朋友們也紛紛在桌上寫下自己的回答，從老到小，每一個市民都可以參與，或深度或玩味，圓桌上盡是天馬行空的想象。

在「對話」中，向大家展出七項建築，如同一個考古現場，以坦誠且詳實的口吻，講述從創意到工程再到落地的全過程，將地標深圳灣文化廣場的裏裏外外展現在大眾眼前。

從手稿到石材，原本宏大的建築，在這以同等我們的體量，變得觸手可及。

第二章：「進程」 19個里程碑式實踐

「進程」展示了MAD從創立至今的19個里程碑式的實踐，各種精緻的微縮模型，像是高配的城堡玩具，但更真實、富有生命力。

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冰冷的建築，也是表達城市歷史的語言，拓印出更具想象力的未來。

現場還設有互動區，最受小朋友喜愛，他們自己動手用「冰塊」與模型創造意想不到的建築，在身後的畫板上，繪製腦海中的幻想。

畫版上各種奇形怪狀的造型，讓人忍不住想象是誰畫下的，它在日常的生活中，最渴望或是最常見到的東西是什麼。

第三章：「感覺即真實」 一場「感受」的情景劇

走進「感覺與真實」裝置空間，動靜結合的視覺化呈現，打造出了建築師敍事作品的主題空間。迷離的背景音與燈光，似乎將人從現實生活中剝離，進入一場令人出神的情景劇，只留當下的感受。

在閲讀各式設計作品的解讀時，像是回到建築師想象作品的時空一般。

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第四章：「狂想」 建築也是一部狂想曲

在展廳的北側，是本次展覽的最後一章「狂想」。

這個藝術空間中，包含12個項目，曾經只聽過名字的建築，這次在展廳一站式看完。

好像建築也沒那麼難以理解，像「北京四合幼兒園」，只是希望打造一個「迷你火星」，為小朋友提供外星人的想象。天安門也可以是森林公園，成為散步遛娃的好去處，吃飽後消食嘮嗑的乘涼地。

來分享 我們的理想城市

在這位中國最具影響力的建築師的展覽，可以看到國內、國外的建設建造的縮影。

原來我們平時不怎麼理解和關注的建築、社區、城市建設，其實不斷考慮着我們的訴求，為大家在鋼筋密林中提供生活呼吸的空間。

高樓大廈們看似龐然大物，但建造的起點卻都是考慮着生活在其中的我們。不如帶上家裏的小朋友來看各種微縮模型，或是和夥伴一起來交流探討。

建築藝術似乎就是這樣神奇，各式圖紙數據和外行人似乎沒有半點關係，但卻囊括了充沛豐富的情感，是屬於生活在其中，每一個人的建築。

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2023.9.29-12.17，「馬岩松：流動的大地」的深圳首展在深圳市當代藝術與城市規劃館舉行，呈現了MAD成立近20年來52個重要項目，總計千餘件作品，共分佈在四個展廳，總展覽面積超過3000平米。

假期在這悠哉悠哉，體驗一把建築的藝術美學吧。

馬岩松：流動的大地

地址：深圳市福田區福中路184號，深圳市當代藝術與城市規劃館一層綜合展廳、A1展廳、B1 展廳

日期：2023年9月29日至12月17日

開放時間：10:00-18:00（17:30停止入場），逢週一閉館，節假日正常開放

票價：48-118元人民幣（單人票 68元，雙人票 118元）

*進館需提前預約



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