【鄧明儀:幸福育兒】最優秀的父母是 能協助孩子成為更好的自己

最近在網上看到一條泰國廣告微電影《最差勁的爸媽》，講述兒子在婚禮上「投訴」父母，從來沒有讓他像其他孩子一樣。孩提年代的他從來沒上過鋼琴課、沒去過昂貴的補習班、沒有奢侈的親子旅行、沒有華麗的生日派對，生日會上更沒有魔術表演。直至他畢業出來工作，希望報答父母養育之恩，然而，父母為卻拒絕接受兒子家用。（本文作者：資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀）



「為什麼你們不能像其他父母一樣呢？」兒子在婚宴台上鏗鏘有聲地問。

微電影的反高潮位，其實是兒子藉著這個大日子，公開感謝父母沒有像其他家長般人云亦云，給孩子所謂的「最好」，他們堅持做「最差勁的爸媽」，自己在家教孩子，給兒子教音樂、給兒子做小遊戲、給兒子辦生日會，統統都是費費的，卻讓兒子擁有「最精彩的童年生活」，「如果不是那時，你們給了我我想要的一切，我就不會接有現在的一切。」父子倆在婚禮上相擁而笑。

對孩子來說，最好的爸媽，不是賺很多錢的爸媽，不是給孩子買東西，不是給孩子安排人生，而是為孩子指引人生方向。就像希臘神話中代達羅斯告訴兒子伊卡洛斯：「必須在半空中飛行。你如果飛得太低，羽翼會碰到海水，沾濕了會變得沉重，你就會被拽在大海裡；要是飛得太高，翅膀上的羽毛會因靠近太陽而著火。」讓孩子接受任何失敗的可能，坦然接受蛻變的壓力，並成為更好的自己。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「《最差勁的爸媽》」