【鄧明儀:幸福育兒】最優秀的父母是 能協助孩子成為更好的自己

最近在網上看到一條泰國廣告微電影《最差勁的爸媽》,講述兒子在婚禮上「投訴」父母,從來沒有讓他像其他孩子一樣。孩提年代的他從來沒上過鋼琴課、沒去過昂貴的補習班、沒有奢侈的親子旅行、沒有華麗的生日派對,生日會上更沒有魔術表演。直至他畢業出來工作,希望報答父母養育之恩,然而,父母為卻拒絕接受兒子家用。(本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



「為什麼你們不能像其他父母一樣呢?」兒子在婚宴台上鏗鏘有聲地問。

微電影的反高潮位,其實是兒子藉著這個大日子,公開感謝父母沒有像其他家長般人云亦云,給孩子所謂的「最好」,他們堅持做「最差勁的爸媽」,自己在家教孩子,給兒子教音樂、給兒子做小遊戲、給兒子辦生日會,統統都是費費的,卻讓兒子擁有「最精彩的童年生活」,「如果不是那時,你們給了我我想要的一切,我就不會接有現在的一切。」父子倆在婚禮上相擁而笑。

對孩子來說,最好的爸媽,不是賺很多錢的爸媽,不是給孩子買東西,不是給孩子安排人生,而是為孩子指引人生方向。就像希臘神話中代達羅斯告訴兒子伊卡洛斯:「必須在半空中飛行。你如果飛得太低,羽翼會碰到海水,沾濕了會變得沉重,你就會被拽在大海裡;要是飛得太高,翅膀上的羽毛會因靠近太陽而著火。」讓孩子接受任何失敗的可能,坦然接受蛻變的壓力,並成為更好的自己。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「《最差勁的爸媽》」