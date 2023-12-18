栗子被譽為「腎之果」助養胃補腎 壯腰活血 中醫指兩類人小心服用

近日香港終於迎來秋天的涼風，本地開始正式進入氣候宜人的季節，不用天天開冷氣，不怕稍為活動就汗流浹背了。大家添衣之餘，有沒有察覺市面上多了糖炒栗子在售賣？天氣一旦轉涼後，經過某些街角、路口，就會聞到糖炒栗子的香味，我通常難以抗拒此誘惑，會買一大包，小時候是邊走邊吃，人大了便帶回家或辦公室才吃，總之就是不會錯過啦。

本文作者：許懿清中醫師



粟子功效多助養胃、補腎 乃養生食物之一

栗子素有「乾果之王」、「千王之果」之稱，中醫認為栗子味甘性溫；具有養胃、健脾、補腎、壯腰、強筋、活血、止血、消腫等功效。唐朝醫藥學家孫思邈在《千金要方》中云：「栗，腎之果也，腎病宜食之。」中醫認為，腎乃先天之本，主骨生髓，腎氣旺盛即筋骨強健、神思敏捷；腎氣虛弱則腰痠腿軟，秋冬季養生應著重顧護腎氣。

粟子被譽為「腎之果」

栗子的滋補功能很強，對腎虛的療效非常好，所以栗子又稱為「腎之果」，體力衰弱的人、長者、腎虛人士均宜多吃栗子。直接食用栗子或煮湯服用，都可以改善腰腿軟弱無力、小便頻數、反胃、便血、慢性淋巴結炎和淋巴結核，以及因脾胃虛寒引起的腹瀉，或因腎虛引起的不孕、不育等問題。

現代研究發現栗子含豐富的鉀離子，能有效預防高血壓、動脈硬化等心血管疾病。栗子也含有豐富的維他命B、維他命C、維他命E、不飽和脂肪酸、葉酸、鈣、鐵等營養物質。

脾胃較弱或消化力欠佳人士小心服用

栗子纖維多，脾胃較弱或消化力欠佳的人宜煮粥或煲湯食用。另外，栗子本身的熱量與糖份都不低，宜適量食用，切勿一次過大量食用，會造成腸胃負擔，導致胃痛、腹脹、血糖過高等問題。對於消化力較弱的長者、小孩或胃病患者來說，將栗子磨成茸、用栗子煮粥、煲湯或與飯同煮，都是較適當的烹調方式，能避免以上人士因為吃了栗子而引起消化問題。

粟子入撰助吸收 這款湯水食譜助補腎、補腦

1. 栗子核桃補腎湯

材料：栗子肉1斤、黑豆、核桃各2両、大棗5枚、瘦肉1斤、陳皮一小塊、生薑3片、水3000毫升

煮法：全部材料洗淨；瘦肉汆水、切小塊；全部材料加水以大火煮滾後改文火煮1.3至2小時，加鹽調味即成。

功效：補腎、補腦、固精益氣、健脾養血，有助育髮、養胎、止夜尿，又可強健體質，既滋補又不燥熱，適合一家大細飲用。

宜忌：患病時、對以上材料過敏者不宜。

服法：每周1至2次。

《資料獲許懿清中醫師授權轉載》

許懿清中醫師

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓