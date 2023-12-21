栗子 | 栗子性溫養胃補氣 冬天進補首選 中醫推介3款全家啱飲湯水

天氣轉涼，在香港街頭越發能見到栗子車小販檔的身影，經過的人都會被陣陣的炒栗子焦香味所吸引。這種傳統美食，最早可追溯至西周時代。曾有詩詞道：「堆盤栗子炒深黃，客到長談索酒嘗，寒火三更燈半灺，門前高喊灌糖香。」時至今天，大家對栗子的喜愛不減反增，且不只在秋冬食用，全年均會將其入饌，煮湯炒菜以至製成甜品。以下栗子湯水，最適合在秋末冬初這個季節食用，滋補味美！

（本文作者：陳志勇註冊中醫師）



栗子除了甘甜果腹外，我國亦向來把栗子奉為補益佳品。《名醫別錄》中稱：「板栗，主益氣，厚腸胃，補腎氣，令人忍飢。」唐代醫學家孫思邈說：「栗，腎之果也。腎病宜食之。」可見栗子能健脾補腎，益氣厚腸，在冬季進補的最佳時節用來補益身體就最好不過了。

易氣滯難消化 不宜過量

而中醫認為栗子味甘性溫，具有養胃健脾、補腎強筋、活血止血等功效。但因其甘甜味厚，亦不易消化。《玉楸藥解》中提及：「栗子，補中益氣，培土實脾.....但多食則氣滯難消，少啖則氣達易克耳。」意指吃適量易被吸收利用，多食則適得其反。因此大家在吃栗子時應注意進食的份量，成人建議每日8～10粒，小朋友則建議每日4～5粒。

三款適合冬天飲用栗子湯水

1. 栗子枸杞湯

材料：栗子20粒、枸杞子20克、淮山40克、核桃20克、豬𦟌300克。（2～3人份）

功效：養胃健脾、補腎強筋

2. 栗子蓮子腰果湯

材料：栗子8粒、蓮子10克、枸杞10克、核桃15克、腰果20克、水約1.2公升、鹽適量。（4～6人份）

功效：健脾養心、補腎固精

3. 椰子百合栗子湯材料：椰子2個、紅蘿蔔1條、栗子半斤、乾淮山5片、乾百合40克、雪耳1個、蜜棗2粒、瘦肉1斤、鹽適量。（2～3人份）

功效：滋陰補腎、潤肺健脾

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註冊中醫師陳志勇。（受訪者提供）

《本文獲陳志勇中醫師授權轉載》

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