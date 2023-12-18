按體質進食栗子避免加重積滯情況 附中醫教整日式栗子飯食譜

說來慚愧，筆者今年二十到尾才第一次吃粟子。朋友遞給我一顆，不懂吃的我差點連皮咬下，朋友急忙指導我要先打開外殼去皮。內裡飽滿的栗子甘香軟糯，並有石春炭炒的餘香。即貪吃連服十顆，結果噯氣連連。翻查醫書，栗子明明有健脾養胃，補腎強筋，活血止血，止咳化痰的功效，當中生品炒品略有不同。而栗子與李、杏、棗、桃並列五果，按五行區分，栗子入腎、為水之果。再思為何脹氣甚，不解。一起看看因由！

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



李時珍的《本草綱目》內曾記載：「有人內寒，暴泄如注，令食煨栗二三十枚，頓愈。腎主大便，栗能通腎，於此可驗。」平素肚痾腹瀉多歸類為脾胃疾病，當久病及腎時，用栗子取其補腎止瀉之功。孫思邈亦指栗子為「腎之果」，可以輔助治療腎虛。譬如每天早晚細嚼慢嚥生栗子1至2枚，久用可治腎虛引起的小便清長、尿頻量多，以及腰腿無力、小兒下肢痿弱等。

栗子勿亂食 隨時加重積滯情況

但反之亦然，脾虛消化不良、炒品尤其濕熱患者卻需忌服。《本草衍義》：「小兒不可多食，生者難化，熟即滯氣隔食，往往致小兒病。」小朋友，特別是厭食、腹滿疳積不宜多服。《隨息居飲食譜》也有提到「外感未去，痞滿疳積……小兒病人不饑、便秘者並忌之。」這是類近於山藥、茨實、蓮子雖有健脾之功，但亦有收澀之效，所以對於便溏、白帶量多、易流唾沫的患者尤佳。而本已結宮便秘、甚至內有鬱熱的病人則需注意用量，久用多服時，可能加重原本的積滯情況。

栗子入撰助暖胃益脾腎 附中醫推介栗子食譜

所以，栗子可以作為小朋友健康的輔助小食，有益脾腎，炒品又能暖胃。但是，以免過多時食積礙胃、阻滯氣機，建議每日不多於5顆。以免出現前文中便秘噯氣、不思飲食的情況。

栗子食譜：日式栗子飯（3-4人份）

材料：去皮栗子 6顆、白杯 1.5杯、清酒 50ml、生抽一湯匙、味醂一茶匙、少量鹽、胡椒、黑白芝麻

做法：

1. 先煲水，放入栗子煮5分鐘，瀝乾後每粒切成四份

2. 將米、栗子放入電飯煲，按比例加水

3. 再加入清酒、生抽、味醂，以及少量鹽和胡椒

4.栗子飯煲好後，再灑上黑白芝麻

《本文獲博愛醫院林之蘭中醫師授權轉載》

博愛醫院林之蘭中醫師

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