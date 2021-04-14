保護為名偷看子女日記、干涉交友？3種名義上的愛錫其實都是假的…

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-04-14 12:00

編按：大部分家長都遇過子女反叛的問題，但你有想過，這可能是父母錯誤表達愛的後果嗎？以下內容節錄自《極簡日常心理學》，自以為是愛錫子女的你，應看看自己是否愛錯了方法。

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迷思16

為何父母的愛卻換來孩子的恨

這個問題其實不難回答，但是要搞明白事情的原委，可能就需要一本甚至幾本書的篇幅，因為裏面涉及的內容非常多，如孩子的感恩教育問題，父母的學習和成長問題，社會的價值觀導向問題……現在有很多人關注這個方面，我就簡單地回答一下。

一、假愛說

首先我們來思考一下，愛的本質是甚麼，愛的能力又是甚麼？為甚麼要問這些問題呢？因為我發現有一些父母，他們對孩子的愛不是真愛而是假愛。

假愛之焦慮

假愛是因為自己焦慮、人格不健全、心理不成熟，而過度地把心理壓力和焦慮轉嫁給自己孩子的一種愛。

在學業中，孩子並沒有感覺到自己的壓力很大，但是父母每天催促着孩子做功課、上補習班等。這就是父母的自我管理能力不夠，讓孩子承受壓力和焦慮的行為。當父母給孩子施加壓力時，父母肯定不會說：「爸爸媽媽受不了啦，你趕快幫爸爸媽媽調節一下心情吧，你如果不好好學習，拿不出一個好成績，爸爸媽媽晚上就又睡不着覺了。」每個人都有防禦的本能，父母也不例外，父母會這樣說：「你要好好學習，如果不好好學習，長大會連工作都找不到。憑你的水平，應該能拿到好成績！」孩子應該拿到好成績，這是父母對孩子的要求，孩子在學業上的壓力往往是父母帶給他的，而不是孩子自己感受到的。

父母沒有能力處理自己的育兒焦慮，就把這種焦慮轉移給孩子，並且還是以愛的名義，這是一種很典型的假愛。

假愛之恐懼

很多父母實際上沒有安全感，只要孩子離開自己超過三米就會感到恐懼，他們會把孩子牢牢地控制在手裏，不允許孩子有那麼多的朋友，不允許孩子去遠方，甚至會翻看孩子的日記本。沒有安全感的父母，害怕孩子會受傷、會吃虧，對孩子的行為充滿恐懼感。這種恐懼感會讓孩子覺得父母不信任自己，覺得人格尊嚴被踐踏，於是親子之間可能會發生嚴重的衝突。父母因為自己恐懼和沒有安全感，就把孩子牢牢地控制在自己的手裏。

假愛之理想自我

每個人都有理想自我，著名的社會學家費孝通先生說過：「在父母眼中，孩子常是自我的一部分，子女是他理想自我再來一次的機會。」父母都有可能這樣想，那些不懂愛的父母更加有可能了。他們為了讓孩子去實現自己的價值，還會給出很多冠冕堂皇的理由。

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以上就是三種假愛，要討論清楚真愛的本質其實並不容易，在這裏我們先說假愛，以給大家一些思考和啟發。

二、怨恨之源

有一種冷叫「媽媽覺得我冷」，有一種餓叫「媽媽覺得我餓」。媽媽的這種行為是不是愛？是愛！有時候這種愛還會讓我們很感動。我曾看到一個情形：一隻小狗躺在主人的旁邊，主人用手摸了小狗的頭，之後就把手放下了。那小狗就把主人的手拿起來再放到牠頭上，這樣一而再再而三地重複，這隻小狗就已經對主人完全依戀，離不開主人了。這個主人見到誰都會驕傲地說：「你看我家的狗多聽話！」

其實父母對孩子的愛又何嘗不是這樣？孩子已經完全離不開父母了、完全不能掌握自己的人生，孩子這時不恨父母恨誰？但是有些恨並不是完全值得理解和原諒的，有些恨其實是可以不存在的。

每個人都是自己人生幸福的第一責任人。過去父母也許做得不對，但我們能做得更好！現在有很多年輕父母就做得很好，他們或許是上一代父母教養不當的受害者，但他們知道自救而不是哀憐、怨恨。他們是醒悟的一代，他們更願意學習怎麼育兒，更願意給自己的孩子足夠的人格心理空間，更願意給孩子足夠的尊重。

《極籣日常心理學》（萬里機構授權使用）

書名：《極簡日常心理學》 作者： 韋志中．台灣心理督導師。從事心理諮詢與心理教育工作20多年，出版心理學著作30多本。 余曉潔．台灣二級心理諮詢師、心理治療師、社工。她從事心理學社會應用與服務工作10多年，致力於大眾心理健康教育與諮詢、心理科普與本會團體心理諮詢專業人才培養。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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