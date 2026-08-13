炎炎夏日口乾舌燥？教4種簡單食材自製調味電解水　助力消暑祛濕

近日暴力升溫，讓許多人難以適應，更因高溫悶熱天氣，出現疲倦乏力、口乾舌燥、睡眠品質下降等狀況。台灣的中醫生藍士凱分享，夏季暑氣當令，更需注意補充水分，最推薦喝白開水、電解質水，但許多人卻嫌開水沒味道，反而喝得少。他建議，可以自製調味的電解水，或諮詢中醫開立適合的夏季茶飲，提升日常補水意願。



台灣衛生福利部臺北醫院中醫科醫生藍士凱表示，夏季氣溫高、流汗多，加上日照長、體力消耗大，更需注意水分與氣的平衡，以防脫水、中暑或熱衰竭。補充水份的最佳推薦是白開水、電解質水，但許多人因白開水無味而飲用不足，所以在飲用水上不妨多點小巧思。

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他建議，如果不喜歡喝白開水，也可以適量補充低糖電解質飲品，或準備水、一小撮鹽、一點蜂蜜、檸檬汁自製電解水。另外推薦民眾可以喝烏梅汁或酸梅湯，利用酸味的收斂性質，來防止汗出過多、耗氣人虛弱，再加點糖補充能量，生津止渴，非常適合夏天。

或是諮詢中醫，由醫生針對外在環境變化、個人內在體質改善設計，選擇開立合適的夏季茶飲，提升補水意願。例如在夏季的中醫門診中，最受民眾喜歡的養生茶飲主成分為人參、麥門冬、五味子的「養氣生脈飲」，因為有助於益氣生津、止汗止渴、補氣提神，也很適合做為日常保健茶飲。

濕疹皮膚狀況，勿吃瓜果類食物

而這段時間也是梅雨季節，要特別留意感冒風險，台灣花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎提醒指出，白天出汗後應立即擦乾，以免著涼；而環境濕氣與高溫可能導致身體疲倦、腹瀉、食慾不振、胃脹氣等症狀，建議飲食以清淡、易消化為主，避免攝取寒涼食物，以降低腸胃負擔。

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陳中奎說，梅雨季節很常出現濕疹、汗皰診等皮膚狀況，民眾可以從飲食方面著手，減少辛辣食物的攝取，若已有搔癢情形，也應避免食用如南瓜等可能會助濕的瓜果類食物。

針對梅雨季節帶來的濕氣問題，居家可以使用抽濕機保持空氣乾燥，而身體「除濕」則可以透過中醫藥膳或茶飲，適量食用如四神湯、薏仁湯、玉米鬚茶等幫助體內利濕排水。而洛神花決明子茶則能消暑去濕，有助身體水分平衡與健康。

天氣炎熱時，攝取一些帶有苦味的東西，如：苦瓜湯，可以降身體的火氣，讓人不會那麼煩躁，相對則應避免油炸與燥熱食物，減少身體上火發炎。

另外吃當季的水果，如：西瓜、火龍果、椰子水等有助於消暑，或是綠豆湯、薏仁等清熱利濕的食材降暑氣。不過以上都是適量就好，多食無益，而本身容易拉肚子、頻尿、怕冷的人，則建議避免上述這些食物。另外要注意，如果是體質是容易中暑的人，就要少喝冰冷飲品，以免耗損身體陽氣。

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