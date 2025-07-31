孩子疲倦沒胃口或為傷暑！中醫推介防暑建議「3類人」宜少吃西瓜

「醫生，我的孩子最近精神不好、胃口變差，是不是中暑了？」台灣衛福部桃園醫院表示，炎炎夏日，孩子們戶外活動增加，父母也更需要留意暑熱對身體的影響。台灣中醫醫生黃千容提醒，暑熱容易耗傷津液與陽氣，導致倦怠、口渴、食慾不振等「傷暑」症狀。



黃千容說明，中醫將傷暑分為多種證型，臨床上治療需以辨證施治為核心，例如氣分熱盛者常使用白虎湯加減；氣陰兩虛者適合生脈散加減，若屬暑濕夾氣虛，可考慮清暑益氣湯。但是提醒若孩子出現持續頭痛、心跳加快、噁心嘔吐、肌肉抽搐、反應遲緩、皮膚灼熱甚至意識不清，則為中暑危及生命的情況，應立即送往急診就醫。

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預防暑熱最為關鍵，除了注意防曬外，也應適時補充水分，黃千容提醒，勿貪涼而過度飲用冰水，以免損傷脾胃陽氣，加重腸胃不適；建議夏季飲食宜清淡，當季的瓜果如西瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜等，雖有助於消暑，但對於脾胃虛弱、容易腹瀉或近期感冒者，仍需適量為宜。對於脾虛夾濕體質患者，常見以疲倦、消化不良、腹瀉等症狀為表現，可利用芡實、蓮子、山藥與茯苓熬煮四神湯，作為健脾除濕的夏季食療方。

針對暑期常見的玩水活動，黃千容表示玩水後應儘速將頭髮吹乾，並將頸後部位吹熱，以防風、寒、濕邪侵入導致頭痛或感冒；若受風寒而有怕冷的情形，可用生薑切片泡熱水喝，有助於祛風散寒。

此外，夏天蚊蟲容易滋生，可自製中藥防蚊包，常見藥材包括藿香、薄荷、艾葉、公丁香、白芷與石菖蒲，可各取2至3錢，將藥材搗碎裝入布袋中即可完成。此外，暑假作息容易紊亂，孩子晚睡、長時間使用手機相當常見，中醫認為經常熬夜會導致氣血運行不暢而影響生長發育；若能善用暑期調整作息、飲食與運動，正是調整陰陽平衡、促進整體健康的好時機。

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